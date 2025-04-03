Марко Рубио: СМИ лгут – мы уходим из Европы, а не из НАТО

Константин Серпилин.  
03.04.2025 23:57
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Задача Вашингтона перед уходом из Европы убедиться, что союзники по НАТО серьёзно намерены повышать оборонные расходы до 5% ВВП.

Об этом журналистам в Брюсселе заявил госсекретарь США Марко Рубио, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Задача Вашингтона перед уходом из Европы убедиться, что союзники по НАТО серьёзно намерены повышать...

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«Мы активно участвуем в НАТО, и США сейчас активны в НАТО… так же, как и всегда. И та истерия и преувеличения, которые я вижу в мировых и некоторых американских СМИ по поводу НАТО, не обоснованы. Президент Трамп чётко дал понять, что поддерживает НАТО, мы остаёмся в НАТО. Мы хотим, чтобы НАТО стало более жизнеспособным.

Единственный способ, с помощью которого НАТО может стать сильнее и жизнеспособнее, это если наши партнёры будут обладать большими возможностями. Я понимаю, что после десятилетий создания обширных социальных программ, возможно, не очень хочется отказываться от них и вкладывать больше средств в безопасность. Есть внутренняя политика.

Но события последних нескольких лет, полномасштабная наземная война в центре Европы напоминает нам, что твёрдая сила по-прежнему необходима для сдерживания.

Поэтому мы хотим уйти отсюда с пониманием того, что мы на реалистичном пути к тому, чтобы каждый из членов альянса выполнил обещание и достиг пятипроцентного уровня расходов. В том числе и США должны увеличить свой процент», – объявил Рубио.

«Потому что если угроза действительно так серьёзна, как я считаю, и члены альянса тоже так считают, то с этими угрозами нужно бороться полностью, реально вкладываясь в то, чтобы противостоять им.

Никто не ожидает, что это можно сделать за год или два, но путь должен быть реальным», – добавил американец.

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