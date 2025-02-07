«Мало F-16 и ракет» – Подоляк оправдывается за неудачи на фронте

В том, что ВС РФ продвигаются на фронте, виноват Запад.

Об этом в эфире «Delfi» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Все говорят – да, тяжёлые бои. Да, безусловно. Да, Россия там где-то двигается, у неё инициатива. А почему? Смотрите, помните, мы полгода назад обсуждали F-16 с обновлённой авионикой? Они же разные модификацией. Мы говорили: достижение паритета – это когда, условно, 100-120 F-16 работают по линии фронта, где Россия использует порядка 250-270 «МиГов» и «Сушек». Вот это паритет.

Но когда у вас 20, условно, я точную цифру не готов сказать, примерно, там, несколько десятков самолётов, а там остаётся тех же 300 самолётов – это же не паритет! То есть вы не решите F-16 в таком количестве те задачи, которые могли решить, если бы их было достаточное количество. И точно так же ракеты», – пожаловался Подоляк.