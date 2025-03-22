Львов-ТВ: На условия наплюем, но перемирием воспользуемся по полной

Тарас Стрельцов.  
22.03.2025 14:25
  (Мск) , Киев 
Просмотров: 440
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украине необязательно выполнять требования для дальнейших этапов установления мира, можно будет просто воспользоваться режимом прекращением огня для перегруппировки и подготовки к боевым действиям.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил депутат Верховной рады, глава депутатской группы «За будущее» Тарас Батенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине необязательно выполнять требования для дальнейших этапов установления мира, можно будет просто воспользоваться режимом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мы не можем согласиться ни на остановку мобилизации, ни на автоматическое прекращение военного положения, и мы не можем согласиться, что наши союзники перестанут нам давать обмен секретными материалами касательно позиций противника, и мы не можем согласиться на остановку поставок нам оружия.

То есть это время на перегруппировку, очевидно, для обеих сторон. И главное, чтобы мы это время перегруппировки очень рационально выполнили. Мы же понимаем, какие слабые наши стороны, потому что оружие наших партнёров заканчивается. Мы должны понимать, где мы должны взять это оружие», – сказал Батенко.

С мнением, что месяцем перемирия нужно воспользоваться для подготовки к войне, согласился и ветеран ССО ВСУ Виталий Мариняк.

«Если всё-таки будет происходить перемирие, например, на месяц, то моё мнение и моих знакомых, адекватных командиров, людей, которые знают военное дело – это время надо будет использовать на оборонную работу, на стабилизацию пробелов в обороне. Копать, бетонировать, формировать линию обороны. Потому что мы имеем дело с соседом абсолютно неадекватным, непрогнозируемым, нелогичным. Мнение военных простое: устойчивый мир – гарантии мира, а если краткосрочный, значит, будем укреплять оборону», – высказался Мариняк.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить