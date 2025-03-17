Лучшим козырем для Трампа будут несколько месяцев ударов по РФ «Нептунами» – Огрызко

Вадим Москаленко.  
17.03.2025 09:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Чтобы понравиться Дональду Трампу, Украина должна нарастить выпуск до 300 баллистических ракет в месяц и «стать частью мировой технологической элиты».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины, отпетый русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы понравиться Дональду Трампу, Украина должна нарастить выпуск до 300 баллистических ракет в месяц...

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«Позавчера украинские ракеты – длинный «Нептун» – приветствовали русских с очередным огоньком в Туапсе. Думаю, в комбинации с другими новыми средствами поражения это очень позитивный момент. И почему бы, скажем, эти вещи не использовать на переговорах, на дипломатическом направлении. Думаю, это будет важными аргументами и для американцев. Потому что сегодня очевидно, что мы можем обходиться в некоторых случаях и без того, чем нас пока что притесняют.

Вот, представьте себе, что это будет не одиночные ракеты, а это будет серийное производство, это говорит, что мы можем производить до 300 таких ракет в месяц. Представьте себе, что такое ракета, которая летит на тысячу километров, которая обходит российские ПВО, которая поражает цели. Вот, несколько таких месяцев, и я думаю, что у Путина будет совсем другая позиция. Кстати, точно так же, она будет другой и у наших американских партнёров, которые так любят общаться с российскими», – сказал Огрызко.

«Видите, здесь речь уже не о дронах, а о баллистических ракетах. Баллистические ракеты – это означает, что Украина становится реальной частью мировой технологической элиты. У Трампа не будет возможности говорить, что у вас нет козырей. Козыри у нас появятся, и я думаю, что очень и очень весомо», – добавил русофоб.

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