«Лишь бы не воевать самим»: Европа будет давать Украине оружие – много и долго

Елена Острякова.  
03.04.2025 17:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В Европе никто не разрабатывает военной стратегии не только против России, но и на территории Украины.

Об этом немецкий политолог Александр Рар заявил в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Европе никто не разрабатывает военной стратегии не только против России, но и на...

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«Кроме вбухивания денег в эту несчастную Украину – ничего нет. Европа пользуется ситуацией чужой крови. Никто туда войска серьезно посылать не хочет, хотя время от времени что-то говорит. Но англичане прячутся за спиной немцев. Немцы говорят: пусть французы обеспечат нам защиту атомным оружием. Французы говорят: мы этого без американцев делать не хотим…

Ничего не будет, уверяю вас. Но деньги и оружие Украине будут давать еще очень много и очень долго – для того, чтобы показать, что у Европы есть яйца», – высказался Рар.

Он также выразил сомнение в том, что ядерное оружие Франции и Великобритании «долетит дальше Германии».

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