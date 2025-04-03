«Лишь бы не воевать самим»: Европа будет давать Украине оружие – много и долго
В Европе никто не разрабатывает военной стратегии не только против России, но и на территории Украины.
Об этом немецкий политолог Александр Рар заявил в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кроме вбухивания денег в эту несчастную Украину – ничего нет. Европа пользуется ситуацией чужой крови. Никто туда войска серьезно посылать не хочет, хотя время от времени что-то говорит. Но англичане прячутся за спиной немцев. Немцы говорят: пусть французы обеспечат нам защиту атомным оружием. Французы говорят: мы этого без американцев делать не хотим…
Ничего не будет, уверяю вас. Но деньги и оружие Украине будут давать еще очень много и очень долго – для того, чтобы показать, что у Европы есть яйца», – высказался Рар.
Он также выразил сомнение в том, что ядерное оружие Франции и Великобритании «долетит дальше Германии».
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