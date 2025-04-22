Лидер венгерской партии: Русские – одна из выдающихся наций древней европейской цивилизации

22.04.2025 11:58
  (Мск) , Москва Олег Кравцов
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Венгрия, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


В Евсросоюзе политики, призывающие к диалогу с Москвой, подвергаются преследованиям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил лидер венгерской парламентской партии «Наша Родина» и депутат ПАСЕ Ласло Тороцкаи.

В Евсросоюзе политики, призывающие к диалогу с Москвой, подвергаются преследованиям. Об этом, передает корреспондент...

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«Я нахожу возмутительным, что в Европейском союзе политики, призывающие к диалогу с российским правительством и парламентариями, подвергаются самым жестоким преследованиям. Я также занимаю пост заместителя председателя венгерской делегации в Межпарламентском союзе (МПС), и для меня было шоком, что западные делегации обрушились с критикой на президента МПС Тулию Аксон просто за то, что она встречалась с президентом России.

Диалог чрезвычайно важен, и я полностью отвергаю такое дискриминационное отношение. Россия — одна из сильнейших сверхдержав в мире, а русские — одна из выдающихся наций древней европейской цивилизации. Как я уже много раз говорил, Европу невозможно представить без России, нам нужен мир, а для этого нам нужен диалог! Меня не волнуют угрозы антидемократических лидеров Европейского союза, я был бы рад встретиться с российскими парламентариями и посетить Россию», – сказал политик в интервью «Известиям».

Он отметил, что Будапешт постоянно призывает Брюссель к переговорам с Москвой для урегулирования конфликта.

«Благодаря новому президенту США ситуация сейчас, похоже, немного улучшилась, и мы, возможно, приблизились к миру. Было бы очень хорошо, если бы это произошло уже в 2025 году», – надеется Тороцкаи.

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