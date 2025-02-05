Лавров резко раскритиковал главу ЮНЕСКО за издевательство над памятниками и бандеризацию

Максим Столяров.  
05.02.2025 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 186
 
Вандализм, Дзен, Общество, ООН, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина


Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле демонстративно перед Россией поощрила украинских нацистов за снос памятника Екатерине II в Одессе.

Об этом на посольском «круглом столе» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле демонстративно перед Россией поощрила украинских нацистов за снос памятника Екатерине...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Глава этой структуры госпожа Азуле, гражданка Франции, способствует полной украинизации повестки дня, политизируя ЮНЕСКО, отказываясь выполнять свои прямые обязанности, которые, в том числе, касаются защиты прав журналистов.

Не реагирует на многочисленные убийства российских журналистов в зоне СВО. Не реагирует на то, как сносятся исторические памятники на Украине.

В том числе, в Одессе был снесён памятник императрице Екатерине II, которая основала этот город. Её памятник был снесён и памятник Потёмкину, и всем другим, кто занимался этим проектом, кто строил его, кто создавал порты, заводы, фабрики и вообще обживал эти земли. Их память уничтожается», – сказал Лавров.

«Так вот, через неделю после сноса памятника Екатерине II не только госпожа Азуле не отреагировала на это, как положено ей по её профессиональным обязанностям.

А историческую часть Одессы, где этот памятник стоял, взяли и включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. То есть здесь даже какой-то элемент вызова. Вот, вы хотели вашу императрицу видеть там вечно, а я её убрала…

Или, там, нацисты украинские её убрали, и я за это их поощрила. Поэтому ЮНЕСКО, конечно, находится в очень глубоком кризисе», – добавил министр.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить