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Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле демонстративно перед Россией поощрила украинских нацистов за снос памятника Екатерине II в Одессе.

Об этом на посольском «круглом столе» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глава этой структуры госпожа Азуле, гражданка Франции, способствует полной украинизации повестки дня, политизируя ЮНЕСКО, отказываясь выполнять свои прямые обязанности, которые, в том числе, касаются защиты прав журналистов. Не реагирует на многочисленные убийства российских журналистов в зоне СВО. Не реагирует на то, как сносятся исторические памятники на Украине. В том числе, в Одессе был снесён памятник императрице Екатерине II, которая основала этот город. Её памятник был снесён и памятник Потёмкину, и всем другим, кто занимался этим проектом, кто строил его, кто создавал порты, заводы, фабрики и вообще обживал эти земли. Их память уничтожается», – сказал Лавров.