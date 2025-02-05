Лавров резко раскритиковал главу ЮНЕСКО за издевательство над памятниками и бандеризацию
Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле демонстративно перед Россией поощрила украинских нацистов за снос памятника Екатерине II в Одессе.
Об этом на посольском «круглом столе» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Глава этой структуры госпожа Азуле, гражданка Франции, способствует полной украинизации повестки дня, политизируя ЮНЕСКО, отказываясь выполнять свои прямые обязанности, которые, в том числе, касаются защиты прав журналистов.
Не реагирует на многочисленные убийства российских журналистов в зоне СВО. Не реагирует на то, как сносятся исторические памятники на Украине.
В том числе, в Одессе был снесён памятник императрице Екатерине II, которая основала этот город. Её памятник был снесён и памятник Потёмкину, и всем другим, кто занимался этим проектом, кто строил его, кто создавал порты, заводы, фабрики и вообще обживал эти земли. Их память уничтожается», – сказал Лавров.
«Так вот, через неделю после сноса памятника Екатерине II не только госпожа Азуле не отреагировала на это, как положено ей по её профессиональным обязанностям.
А историческую часть Одессы, где этот памятник стоял, взяли и включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. То есть здесь даже какой-то элемент вызова. Вот, вы хотели вашу императрицу видеть там вечно, а я её убрала…
Или, там, нацисты украинские её убрали, и я за это их поощрила. Поэтому ЮНЕСКО, конечно, находится в очень глубоком кризисе», – добавил министр.
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