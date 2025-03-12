Лавров пообещал не оставлять Запад на обочине цивилизации – и подыскать ему место в новой глобальной структуре

Глобальная структура безопасности, которую пытается построить Россия, не будет закрыта даже для антироссийских стран Запада.

Об этом на встрече с американскими журналистами заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пытаемся разработать видение общеевразийской архитектуры безопасности. Мы, конечно, не пытаемся предопределить заранее какие-то элементы.

Вместе с тем, эта архитектура, возможно, потенциально, может охватить весь континент. Она должна быть открыта всем. Пусть ОБСЕ сохранится, пусть сохранится НАТО, но, помимо этого, есть ведь и Евразийский экономический союз, ОДКБ, СНГ, ОСЕАН.

Помимо этого, имеется организация, объединяющая страны Южной Азии, есть Совет Сотрудничества Арабских Государств Персидского залива.

Иными словами, имеются субрегиональные организации. Большая их часть концентрируется на экономической проблематике, и было бы совсем не лишним объединить наши усилия для того, чтобы добиться своеобразного разделения труда, для того, чтобы сэкономить ресурсы, усилия, гармонизировать наши экономические планы», – сказал Лавров.