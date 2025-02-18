Кулеба: От заявлений Трампа волосы встают дыбом

Настоящая игра вокруг украинского конфликта еще даже не началась, стороны пока присматриваются друг к другу.

Об этом в эфире русской службы BBC заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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