Кулеба: От заявлений Трампа волосы встают дыбом
Настоящая игра вокруг украинского конфликта еще даже не началась, стороны пока присматриваются друг к другу.
Об этом в эфире русской службы BBC заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне кажется, если собрать вместе все высказывания президента Зеленского за последние 24 часа, то там много раз звучит слово «нет». Он сказал, что он не откажется от НАТО, он сказал, что Украина не откажется от территорий, он выступил против выборов. А это всё, что мы слышали от американцев за последнюю неделю.
Но это всё игра. Я хочу, чтобы вы понимали, я осознаю, что люди читают новости, у них волосы становятся дыбом. Но это всё очень ранняя стадия. На нас, на европейцев, на Путина тоже совершается такое кавалерийское наступление. Просто оно по-разному оформлено, и нам всем надо умерить пыл. По сути, стратегия должна состоять в том, чтобы втягивать Трампа в длинную игру, вместо того, чтобы поддаваться быстрому давлению, на которое он рассчитывает… Мы даже еще не в игре, мы еще разминаемся на поле, и каждый смотрит на другую половину поля, чтобы оценить, а в какой физической форме другая команда, чтобы учесть это в игре», – заявил Кулеба.
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