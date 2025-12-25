В процессе украинской евроинтеграции страны Центральной Европы жестоко отыграются на Украине за все те унижения, через которые они сами прошли, чтобы вступить в ЕС.

Об этом в интервью укропропагандистке Светлане Павелецкой заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается угрозы со стороны России, Польша будет всегда на стороне Украины, и я не считаю, что вопросы военно-технического сотрудничества стоят в зоне риска. А вот вопрос ЕС – то пространство, где произойдут акты самоутверждения. Все наши соседи вдоль западной границы будут вести себя примерно одинаково. И Польша, и Словакия, и Венгрия, и Чехия. Наверное, наиболее конструктивной будет Румыния в этом плане из наших соседей. Почему? Когда ЕС расширялся на страны Центральной Европы в начале 2000-х годов, их, условно говоря, сильно избили, ограничили, навязали им условия, потому что страны Центральной Европы очень хотели стать членами ЕС. А теперь страны Центральной Европы, пережившие эту боль, помнят её очень хорошо, они тоже банально хотят самоутвердиться. За счёт кого? За счёт Молдовы, маленьких стран Балкан не сильно посамоутверждаешься. А вот на Украине можно показать свою силу, свою мощь. И сказать, мы Украину нагнули, мы Украину заставили. И поэтому здесь будут проблемы», – рассуждал Кулеба.

Он выразил опасения, что Украине припомнят всё.