Крымская активистка: На Херсонщине детей до сих пор учат ненавидеть русских

Катя Добрина.  
26.02.2025 20:59
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Новороссия, Образование, Общество, Политика, Россия, Украина


В Херсонской области детей до сих пор воспитывают в ненависти к русским, а на полученные от государства подъемные – отправляют за границу. С неонацизмом мы будем также долго бороться, как и наши родители с бандеровцами.

Такое мнение высказал руководитель общественного движения «Крымские феи» Татьяна Савицкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Херсонской области детей до сих пор воспитывают в ненависти к русским, а на...

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«Наше всепрощение, наша лояльность и человеколюбие играют против нас на данном этапе. Я сужу по Херсонской области – это наши соседи. И проблема в том, что детей там до сих пор учат ненавидеть русских, а прошло уже 3 года. Все идет от воспитания в семье, от веры, а там очень развито сектантство. Вроде как ребенка посылают в школу, потому что документ о среднем образовании нужен, но потом дома его переучивают.

И этот ребенок с молоком матери впитывает ненависть ко всем нам. Чаплынский район – это совсем близко. Перешли через дорогу – и оказались в каком-то другом мире. Да, есть те, которые нас любят, но есть те, которые ненавидят. Но охотно пользуются всеми благами», – отметила она.

По словам волонтера, в подвергающихся обстрелу Олешках до сих пор живут люди, получившие «херсонские сертификаты» и подъемные. На эти деньги их дети приобрели недвижимость за границей, а родителей оставили здесь.

«Мы очень долго будем с этим бороться. Наши родители не смогли до конца сломать хребет бандеровцам, и мы не сможем еще много лет. Там пропаганда работает лучше, чем у нас. Мы не учим своих детей ненависти, мы учим своих детей любить. А их учат ненавидеть.

На Донбассе выросло целое поколение детей, которые не знают мирного неба. Тогда им было 8 лет, теперь 19. И эти парни умеют только воевать. Даже среди наших донецких, луганских сограждан есть проблемы. Что говорить о Западной Украине? У нас с ними совершенно разный менталитет. То, что для нас свято, для них ни о чем», – заключила Савицкая.

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