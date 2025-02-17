«Контракт с 18-летними уже провоцирует бунт на фронте» – экс-командир ВСУ

Программа киевских властей с контрактами для 18-летних не добавит на фронт молодёжи, а лишь разозлит находящихся на «нуле» уставших и демотивированных ВСУшников.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий отметил, что инициатива с рекрутингом 18-летних обернулась тем, что «если ты выживешь, миллион получишь, а если нет – то нет».

«Да, там какая-то часть будет сразу, потом часть после БЗВП, а основная – после года, когда закончится. Я тоже подумал, когда прочитал, что, к сожалению, не все из парней получат обещанные деньги. Во-вторых, уже обсуждал с нашими парнями спецподразделения «Грим», возникают вопросы. У нас четыре человека, им до сих пор до 25 лет, кто-то воюет с первых дней, кто-то добавился чуть позже, прошли все круги ада. Что с ними? Что делать с теми пацанами, которым было до 25, они погибли, добровольцами пошли. Даже старшее поколение говорит: мы понимаем, что пытаются привлечь молодёжь, но получается – с одной стороны, наёмники, а с другой – мы, которые здесь три года, которые пошли сами. Которым обрезают «боевые» так, что уже чуть ли не поминутно считают, сколько ты провёл именно на ЛБС, и что считается «на передке», что не считается, какая километровая зона. Чуть ли не по метрам уже высчитывают уже штабные, где твой дом находится, где располага на передке – ты входишь в эту зону, что тебе там положено дополнительное участие, или не положено», – рассказал «Дед».