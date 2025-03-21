«Конец эпопеи» – галичанин-русофоб требует от Зеленского отчёта по курской авантюре
Несмотря на то, что «курский блицкриг» уже «доходит до полного конца», украинское руководство так до сих пор и не озвучило ничего обнадёживающего на этот счёт.
Об этом в эфире «Radio UA Chicago» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если вообще вся курская операция рассматривалась военным командованием Украины как завоевание плацдарма, который мы можем или могли, или хотели менять во время переговоров на другие территории, то по состоянию на сегодня – об этом уже говорить не приходится…
Менять нечего, две трети завоёванного в прошлом году плацдарма уже потеряно, куча западной техники – британской, американской, в первую очередь, немецкой, там оставлено как трофейная или сожжённая. Если на старте заявлялось, что это цель, об этом говорил персонально верховный главнокомандующий, то сейчас выглядит так, что это уже не рассматривается.
Теперь на прошлой неделе мы увидели от верховного главнокомандующего новое объяснение, что успешность этой операции заключается в том, что мы вынудили врага перебросить силы с Покровска, это дало нам возможность там сохранить территории.
Но всё равно возникает вопрос тогда – как объяснить рекордную потерю территорий, которая перепадает именно на время реализации курской операции?», – вопрошал Дроздов.
«Западные аналитики уже на старте дали оценку. Ещё не прошло двух месяцев, как вся западная пресса, в частности, с ссылками на генералов Пентагона, а это люди не глупые, они операцию назвали контрлогичной, контринтуитивной, очень сомнительной, с точки зрения результатов.
Где-то оно плюс-минус по тому сценарию и пошло. Однако пока что ответов никаких нет, надо дождаться завершения истории. А она, судя по западной прессе, фактически уже доходит до полного конца», – добавил русофоб.
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