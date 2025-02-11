Кох: Украине придется капитулировать

Елена Острякова.  
11.02.2025 14:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох, признанный иноагентом и заочно арестованный за контрабанду культурных ценностей, не исключил варианта, при котором Запад полностью прекратит поставки оружия на Украину.

Так он отреагировал на слова генерала ВСУ о том, что Украина выйдет на границы 1991 года, если Запад даст ей оружие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох, признанный иноагентом и заочно арестованный за контрабанду...

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«Чего обсуждать? «Дайте нам оружие, мы победим». Не дают оружия», – сказал Кох.

В свою очередь ведущий, тоже беглый иноагент Евгений Киселев, возразил, что в такой логике можно «договориться до того, что нужно просто сложить оружие и капитулировать».

«В какой-то момент, видимо, так и придется сделать А как без оружия? Если не будет оружия и солдат, рано или поздно придется это сделать, если до этого не заключить никакого перемирия», – ответил Кох.

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