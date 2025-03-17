Китай решил сыграть на руку американцам против России

Олег Кравцов.  
17.03.2025 15:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Нефть, Россия, Санкции, США, Финансы, Энергетика


Две госкомпании КНР – Sinopec и Zhenhua Oil – остановили покупку нефти у России, а еще две – PetroChina и CNOOC сократили объемы.

Российский экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников считает, что игроки на финансовых рынках действуют с оглядкой на риторику американских официальных лиц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Две госкомпании КНР – Sinopec и Zhenhua Oil – остановили покупку нефти у России,...

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«В этом смысле Китай и его сырьевые госкомпании занимают классическую выжидательную позицию: к чему суетиться, если в условиях резко ужесточившихся санкций Россия продаст нефть по любой цене, какую ей назовут? Тем более что Китаю пока нефти хватает, у страны есть резервы и собственные добывающие мощности», – сказал Масленников в интервью «Московскому комсомольцу».

Он признает, что для российского бюджета ситуацию остается сложной, поскольку при снижении стоимости нефти сокращается поступление экспортных доходов.

При этом эксперт заметил, что в мире наметился тренд на понижение нефтяных цен, а потому условия, в том числе ценовые, диктует потребитель, а не продавец.

«Вместе с тем, в происходящем просматривается и некая линия геополитического поведения Пекина, которая смыкается с его сугубо экономическими интересами. В каком-то смысле китайцы играют на руку американцам, оказывая на Москву дополнительное экономическое давление в контексте переговоров по мирному урегулированию», – резюмировал экономист.

Напомним, что недавно Китай отказался в ООН поддерживать резолюцию по Украине, за которую впервые за последние годы проголосовали и Россия, и США. Крое того, Пекин заявил, что США должны учитывать интересы ЕС в переговорах по Украине.

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