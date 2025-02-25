Разбор полетов в ООН: урок для Трампа и китайская пасхалка для русских

Такого цирка с конями Генассамблея ООН давно не видела. Нервное ожидание итогов голосования за ставшие скандальными проекты резолюций Генассамблеи ООН, посвященные третьей годовщине начала войны на Украине завершилось еще более громким скандалом: Евроколхоз «сделал» Трампа в ООН.

Об этом «ПолитНавигатор» уже сообщал, теперь более подробно и с деталями, которым стоит уделить пристальное внимание.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Соцсети в Европе и Украине полнятся гневными постами:

«США стали лидером стран-изгоев, голосуя вместе с Россией, Северной Кореей и Эритреей».

Мол, «спасибо жителям Техаса..» – и далее по известному всем тексту.

Сначала немного предыстории.

В атмосфере наметившейся разрядки между США и Россией Штаты резко снизили градус антироссийской риторики, а местами и сменили ее на противоположную. Как результат – первое за три года итоговое коммюнике встречи G7 без ритуального упоминания «российской агрессии». Штаты просто выкрутили руки остальным участникам «Семерки», пригрозив в ином случае заблокировать принятие документа в целом.

Тот же самый фокус собирались проделать и в ООН, где всю предшествующую неделю американские представители развернули бешеное давление на Украину – с целью заставить ее отозвать свой, выдержанный в традиционно жестком и агрессивном антироссийском духе проект документа, осуждающий РФ и содержащий ритуальную мантру об «агрессии».

Когда же это не удалось (Киев наотрез отказался идти на попятную), Штаты вынесли свой собственный, нейтральный по содержанию проект, без осуждения РФ, но с сожалением о погибших и призывом к миру – и начали методично окучивать своих многочисленных союзников, попутчиков и сателлитов на предмет его поддержки – вместо украинского.

Естественно, европейцы были возмущены до предела. Как это так – Штаты ВПЕРВЫЕ не стали соавторами проукраинской резолюции в ООН. С наскока взять позиции «евроколхоза» не удалось – тех категорически не устраивали «пропутинские» формулировки американцев.

И вот, дело дошло до голосования. К удивлению наблюдателей, Генассамблея большинством голосов приняла украинский вариант документа, со всеми положенными проклятиями в адрес РФ. На содержании останавливаться не буду – там все привычно.

Интересно другое. Расклад голосования по странам впервые показал сюрреалистическую по нынешним временам картину, когда на одной стороне дипломатических баррикад оказались США, Израиль, Россия с Белоруссией и десяток традиционно поддерживающих Россию африканских стран. Все они, в количестве 18 членов ООН, голосовали ПРОТИВ.

Зато ЗА проукраинский документ отдали 93 голоса. Тут полное единство показал евроколхоз – поддержали русских и американцев лишь венгры – они единственные из европейцев были против, да еще Северная Македония воздержалась. Скандальным, хотя и понятным на фоне происходящего сейчас в этой стране стало голосование Сербии за осуждение России.

Множество комментаторов в сетях уже оттоптались по Белграду: мол, как так – пиндосы поддержали Москву, а братушки-сербы – совсем наоборот. Позже Вучич странно оправдывался: мол, проголосовали по ощибке, с кем не бывает.

Отдельно стоит упомянуть тотально воздержавшиеся (кроме белорусов) страны ОДКБ. И хотя воздерживаются при голосованиях за такие документы они регулярно, однако в контексте нового курса Вашингтона нынешнее «воздержание» вышло демонстративным и показательным. Астана, Ереван, Бишкек, Душанбе, Ашхабад и Ташкент ясно дали понять, что они не с Москвой и (ситуативно) Штатами. Но в то же время и не с Европой и Украиной.

Впрочем, откуда растут ноги позиции 65 воздержавшихся стран понять нетрудно и это такой секрет полишинеля. Все они держат равнение на Пекин. КНР – в первых рядах этого «движения неприсоединения». И если провал американской инициативы можно рассматривать как неудачу американской дипломатии в ООН, то одновременно это серьезная победа дипломатии китайской.

Чего хочет Пекин – тоже нетрудно догадаться. Это такой прозрачный сигнал Штатам, которые слишком уж резко с места в карьер влезли в украинскую тему, начав ее решать на свой лад и манер. Мол, Китай, который, как он считает, слишком многое сделал на этом направлении, тоже заслуживает и места за переговорным столом, и учета своих интересов в борьбе за «украинское наследство»,

Понятно ведь, что при других обстоятельствах и совсем небольшой доброй воле Пекина, значительная часть воздержавшихся (а это почти весь Глобальный Юг, кроме Малайзии, Индонезии и Таиланда) могла бы быть «против» проукраинской инициативы – в одном ряду с РФ и США.

Однако в конкретно этих обстоятельствах щелкнуть зазнавшегося Трампа по носу, показав, что США – не единственный в мире глобальный игрок с возможностями, оказалось важнее. А вот не надо было американскому президенту так лихо сдвигать китайцев на край стола.

Ну, и Москве от Пекина тоже прилетела вполне понятная пасхалочка: вы не слишком там с США сближайтесь за наш счет, а то мы тоже кое что можем. В Пекине очень внимательно следят за нынешними брачными танцами вокруг Трампа со стороны российской «партии мира», отдавая себе отчет в том, против кого будет та дружба в потенциале.

Случившееся стало для Трампа несомненным и важным уроком. Который наверняка разберут по кирпичику в Госдепе и сделают нужные выводы. Трампу наглядно показали, что он далеко не «царь зверей», и заявленную амбицию на эту роль еще стоит подтвердить делом. Нагнув, купив или улестив большую часть тех, кто традиционно десятилетиями оглядывался на Вашингтон.

Иными словами, мандат на лидерство в «свободном мире» нуждается в переподтверждении, он не перешел от Байдена по наследству, по той простой причине, что при Байдене и прочих его предшественниках держался на традиционном представлении о роли США в мире и той системе идеологических координат, которую Штаты, как олицетворение глобальной «партии USAID» проталкивали повсюду в мире – от Вашингтона до самых до окраин.

Это примерно как с ролью Москвы, отказавшейся от коммунизма и переставшей быть маяком глобальной альтернативы для незападного мира. На каком основании на вас равняться, если вы сами отказались от той идеи, которая оправдывала раньше ваше глобальное лидерство? Такие вопросы массово задавали бывшие страны развалившегося соцлагеря и в девяностые, и позже.

Трамп сейчас именно в таком положении. Он ломает сложившуюся архитектуру отношений, воюет с «глубинным государством» в самих Штатах и естественно, все это дезориентирует и вносит сумятицу в головы клиентов США по всему миру.

Умом они понимают, что вашингтонский обком уже не тот, но куда именно дует новый ветер, сообразить еще не успели. Да и невозможно это – перестроиться на марше по свистку, если тебя десятилетиями учили петь совсем другие песни.

Хотя, справедливости ради, мотивация некоторых из тех, кто поддержал Украину, сложнее. Ряд стран – типа обиженной за Мексиканский залив и торговые пошлины Мексики – прокатили американскую резолюции просто назло Трампу. Ну, хоть так, если нет возможности досадить США по-крупному.

В сухом остатке: не только Европа показала зубы, весь западный блок, кроме Израиля и Венгрии, выступил против нового курса Трампа. И теперь ему решать, что со всем этим делать и как приводить взбунтовавшихся союзников в чувство. Ведь, резолюции резолюциями, а деньги, ресурсы и военная сила – совсем другое.

Что интересно – европейская коалиция не удержалась от соблазна дополнительно унизить Штаты, проголосовав, спустя всего 10 минут после поддержки проукраинской резолюции, и проект от Штатов. Правда – с маленьким нюансом – внеся в него поправку, нивелирующую весь его нейтральный смысл и посыл.

Как результат, чтобы не терять лицо, Штатам пришлось ВОЗДЕРЖАТЬСЯ при голосовании за свой же проект. Россия, естественно, голосовала против. ЗА отдали голоса 89 стран.

Есть о чем подумать и России. Особенно с учетом проявившейся позиции Китая. Объективно, и европейцам (особенно старым), и Пекину – есть на какой базе дружить. И против кого дружить тоже. Это, если не считать экономических резонов.

С другой стороны, Украина Украиной, а закупки российского СПГ Европа только наращивает. А значит, РФ по-прежнему остается ресурсной базой для европейских экономик – несмотря на все вопли русофобов. Но и для Китая Россия также остается ресурсной базой. Потоки дешевых энергоносителей будут течь в направлении Поднебесной до тех пор, пока Россия обложена западным санкциями.

Так что, и Брюсселю, и Пекину совсем не нужен конец вялотекущей войны на Украине путем фактической победы США и «большой сделки» Москвы и Вашингтона.

Уже после громкого эпикфейла в Генассамблее, Штатам все же удалось задуманное, хотя и в более узком кругу. Дружественную России резолюцию, которая не называет Москву «агрессором» и не призывает к выводу российских войск из Украины резолюцию, все же легализовали через Совбез ООН. Правда, и там продемонстрированный на Генассамблее раскол западного мира никуда не делся.

Внесенный правительством США текст получил 10 из 15 возможных голосов на Совбезе. Все пять европейских членов Совбеза – Великобритания, Франция, Словения, Дания и Греция – от голосования воздержались, раскритиковав текст, как неприемлемый. Правда, и свое право вето они тоже не применили.

Борьба за «украинское наследство» набирает обороты.