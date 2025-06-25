Киевский политтехнолог боится, что Украина протянет лишь три – четыре месяца
Судя по всему, американцы не намерены возобновлять военную помощь Украине, и даже если готовы к продаже пакета, на это всё равно откуда-то надо брать деньги.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Три-четыре месяца [продержится Украина без западной помощи]. Европа, допустим, может дать нам деньги, но я не думаю, что она даст какие-то большие деньги, которые закроют все вопросы. США давали Украине ¾ военной и финансовой помощи. Когда мы видим Макрона, бьющего себя в грудь, не стоит забывать, что Франция – да, поставляла нам «Цезари» и аж несколько «Миражей», но её взнос в поддержку Украины всего 4 млрд. И 114 со стороны США. Почувствуйте разницу.
27 млрд. Германия, но сейчас, увы, в отличие от ситуации двухлетней давности, у Шольца нет таких больших финансовых возможностей», – сказал Золотарёв.
«А США пока, судя по безрезультатной поездке Ермака в Вашингтон, не собираются поставлять оружие ни в счёт ресурсной сделки… Возможно, да, за деньги что-то и продадут, но война – это, как говорил Наполеон, деньги, деньги и ещё раз деньги», – добавил эксперт.
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