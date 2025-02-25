Киевский политолог: Макрон выслушал в Вашингтоне лекцию, как жить дальше

Несмотря на попытки Франции казаться сильной, её экономика едва работает, а бюджет трещит по швам.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во Франции закладывается свой кризисный потенциал. Здесь и финансово-бюджетная сфера. Уже эксперты начали все откровеннее писать о проблемах Франции, которая демонстрировала щедрость в плане военной помощи и прочего, а на самом деле ее бюджет трещит по швам.

И Макрон рискует реально в случае допуска кризиса во Франции, вокруг проблем войны, затрат, рисков, связанных с дестабилизацией внутреннего рынка, даже нарваться на угрозу досрочных президентских выборов», – отметил Ермолев.