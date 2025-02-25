Киевский политолог: Макрон выслушал в Вашингтоне лекцию, как жить дальше
Несмотря на попытки Франции казаться сильной, её экономика едва работает, а бюджет трещит по швам.
Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во Франции закладывается свой кризисный потенциал. Здесь и финансово-бюджетная сфера. Уже эксперты начали все откровеннее писать о проблемах Франции, которая демонстрировала щедрость в плане военной помощи и прочего, а на самом деле ее бюджет трещит по швам.
И Макрон рискует реально в случае допуска кризиса во Франции, вокруг проблем войны, затрат, рисков, связанных с дестабилизацией внутреннего рынка, даже нарваться на угрозу досрочных президентских выборов», – отметил Ермолев.
«Такая идея уже формулировалась в 24 году. Поэтому он лавирует. Он бравирует в европейской политике, зарабатывая реноме такого сильного. Но мы видим, что на большой арене он все-таки уступает сильным.
В Вашингтоне Макрону уже, видимо, рассказали, как жить дальше», – добавил он.
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