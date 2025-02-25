Киевский эксперт: Украинские «деколонизаторы» теперь столкнутся с колониализмом по-взрослому
«Свидомые» украинские борцы с советским и имперским наследием теперь получат все шансы ознакомиться, что такое по-настоящему быть колонией.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Похоже, движемся к соглашению по полезным ископаемым. Это, на самом деле, уже не только полезные ископаемые, но и инфраструктура, атомные электростанции – всё, что приносит Украине живые деньги. И там важнее даже не экономическая, а политическая составляющая.
У нас же много борцов с колониализмом в «Фейсбуке» [запрещён в РФ], там, деколонизация – ну, ребята, вы не знаете, что такое колонизация.
Колониализм или неоколониализм по-взрослому – вот, судя по всему, нам предстоит в скором времени с этим столкнуться», – подвел черту Золотарёв.
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