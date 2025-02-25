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«Свидомые» украинские борцы с советским и имперским наследием теперь получат все шансы ознакомиться, что такое по-настоящему быть колонией.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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