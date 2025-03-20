Украинские солдаты, брошенные своим командованием умирать в Курской области, не получали нормального обеспечения и страдали от обморожений.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вчера как раз побывал в военном госпитале здесь, в Курске, где лечатся украинские военнопленные. Чуть больше 30 человек, из них какое-то количество как раз тяжелораненые, и в том числе ампутанты.

Так вот, на что я обратил особое внимание – это то, что большинство ампутаций – это не минно-взрывные травмы, это обморожение. То есть, они там лежат вот с черными пальцами, с обрубленными стопами или даже выше стоп.

То есть, их бросали в таких условиях невыносимых, что они не могли… ну и мы, конечно, создавали такие условия своим огневым воздействием, что их не могли ротировать», – сказал Коц.