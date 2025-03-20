Киев не обеспечивает «пушечное мясо» даже тёплой одеждой

Максим Столяров.  
20.03.2025 23:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские солдаты, брошенные своим командованием умирать в Курской области, не получали нормального обеспечения и страдали от обморожений.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские солдаты, брошенные своим командованием умирать в Курской области, не получали нормального обеспечения и...

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«Я вчера как раз побывал в военном госпитале здесь, в Курске, где лечатся украинские военнопленные. Чуть больше 30 человек, из них какое-то количество как раз тяжелораненые, и в том числе ампутанты.

Так вот, на что я обратил особое внимание – это то, что большинство ампутаций – это не минно-взрывные травмы, это обморожение. То есть, они там лежат вот с черными пальцами, с обрубленными стопами или даже выше стоп.

То есть, их бросали в таких условиях невыносимых, что они не могли… ну и мы, конечно, создавали такие условия своим огневым воздействием, что их не могли ротировать», – сказал Коц.

«Я сейчас обращаюсь к тем украинцам, которые раздумывают, пойти ли воевать им или не пойти. Вас бросят в таком блиндаже, а потом без ручек, без ножек, обморожение конечностей в целом, да? Вот ампутанты такие.

И одна надежда – что русские спасут, придут. Именно так и говорили, что вот уже ждали, но при этом вот ловишь их на словах. Потому что он говорит: «Я лежал, уже не было боеприпасов, я лежал, ждал русских». Я говорю, а куда ты боеприпасы девал? Наверное, стрелял по русским? Говорит – нет, нет, это ваши дроны там летали, я по дронам стрелял. Ну, все они когда в плену, «не стреляли» по русским», – отметил военкор.

Коц добавил, что относятся к военнопленным гуманно – они получают такое же лечение и питание, как и остальные.

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