Хорватия и Албания подписали с косовскими сепаратистами оборонный меморандум. Сербия протестует

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В столице Албании – Тиране, министры обороны Албании и Хорватии подписали трехсторонний меморандум в области обороны с «министром обороны Косово».

В МИД Сербии этот шаг назвали «открытой провокацией», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В аннотации к меморандуму утверждается, что его целью «является содействие сотрудничеству в наращивании оборонного потенциала и промышленности, повышение оперативной совместимости посредством образования, обучения и учений, противодействие гибридным угрозам и укрепление стратегической устойчивости, а также оказание полной поддержки евроатлантической и региональной оборонной интеграции».

«Это декларация, которая прокладывает путь к гораздо более тесному сотрудничеству между нашими странами. Целью этого сотрудничества будет не подвергать кого-либо опасности, а послать сигнал всем, кто осмеливается угрожать безопасности, миру и стабильности Западных Балкан, а также безопасности наших стран: наши три страны, разделяющие общие ценности и интересы, едины, чтобы противостоять любой опасности, направленной на дестабилизацию региона», – прокомментировал «министр обороны Косово» Эюп Мачедончи.

В свою очередь, министр обороны Албании Эюп Венге заявил, что Косово и Албании «есть чему поучиться у Хорватии».

Однако в Сербии в миролюбивость подобного альянса не поверили, и сербский МИД направил срочные запросы в министерства иностранных дел Хорватии и Албании с просьбой дать подробные разъяснения, почему эти две страны совместно с нелегитимным представителем власти в Приштине предприняли шаги, подрывающие региональную стабильность.