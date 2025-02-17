Карасев: Трамп не «кинул», а спасает проигрывающую войну Украину

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Дональд Трамп, инициируя начало мирных переговоров с Россией, спасает Украину, которая неизбежно будет терять новые территории в случае продолжения военного конфликта.

Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В современных войнах нет абсолютно чистой победы и нет абсолютного поражения. Даже определение есть – все достигли «не победы», – так Карасев охарактеризовал ситуацию накануне возможной заморозки.

«А если не будет достигнуто перемирие или мир? А если дальше будет продолжаться война? А у нас не будет необходимой техники и живой силы? И мы дальше будем терять территории и людей. Если все понимают, и наши друзья-партнеры, что военным путем нельзя выйти на границы ни 2014, ни 1991 года. Тогда сейчас, может, быть наилучшее время, чтобы Украина пошла на переговоры. Потому что дальше будет хуже. Так вот скажите, «кинул» Трамп Украину или спас?» – добавил политолог.

Он напомнил, что в начале СВО российские войска были под Киевом, однако самостийная Украина смогла удержать 80% своей территории.