Караганов: России не нужен этот моральный мусор, в который превратилась Европа

Елена Острякова.  
26.03.2025 19:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 562
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия должна «сломать моральный стержень европейских элит, показав, что их агрессия наносит им вред».

Об этом глава Совета по внешней и оборонной политике РФ Сергей Караганов заявил в интервью ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна «сломать моральный стержень европейских элит, показав, что их агрессия наносит им вред»....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Европа является центром всех проблем, которые есть в мире. Она пережила две мировые войны и худшие идеологии. Европу нужно временно отодвинуть от роли центра мировой политики. Для этого мы должны победить «Украину». Мы сражаемся на Украине не против украинцев, а против Европы», – сказал Караганов.

Он не исключает, что Россия может ввести войска в страну НАТО, которая напрямую угрожает ее безопасности, но она не стремится «на эту свалку, в которую некоторые европейцы превращают свой субконтинент».

«Зачем России нужна Европа? Зачем нам ее захватывать? Этот моральный мусор, в который превратилась Европа», – сказал Караганов.

Он считает, что Европа должна капитулировать на Украине, иначе война продолжится.

«Наилучший возможный исход – это полная капитуляция Украины и Европы. Мы должны закончить эту войну, так или иначе. Я надеюсь, что то, что останется от Украины – будет полностью демилитаризовано, нейтрализовано и сможет жить в мире, не будучи использованным как острие против России.

Если она будет использована таким образом, война возобновится», – заключил Караганов.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить