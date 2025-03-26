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Россия должна «сломать моральный стержень европейских элит, показав, что их агрессия наносит им вред».

Об этом глава Совета по внешней и оборонной политике РФ Сергей Караганов заявил в интервью ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа является центром всех проблем, которые есть в мире. Она пережила две мировые войны и худшие идеологии. Европу нужно временно отодвинуть от роли центра мировой политики. Для этого мы должны победить «Украину». Мы сражаемся на Украине не против украинцев, а против Европы», – сказал Караганов.

Он не исключает, что Россия может ввести войска в страну НАТО, которая напрямую угрожает ее безопасности, но она не стремится «на эту свалку, в которую некоторые европейцы превращают свой субконтинент».

«Зачем России нужна Европа? Зачем нам ее захватывать? Этот моральный мусор, в который превратилась Европа», – сказал Караганов.

Он считает, что Европа должна капитулировать на Украине, иначе война продолжится.