Термин «цветные революции» возник примерно в 2004 году, как раз после протестов в Грузии, «тюльпановых» беспорядков в Кыргызстане и «оранжевого» переворота на Украине, который создал базу для будущего евромайдана. Однако это была лишь подготовка перед генеральной репетицией, которая должна была стать вооружённой премьерой для России после «Болотного» позора 2012 г., но вылилась в майдан на Украине, войну на Донбассе и стала катализатором начала СВО.

Об этом в авторской колонке для «ПН» пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Можно заметить, что каждая новая цветная ахинея набирала размах, а наиболее обширный масштаб начал формироваться при событиях на Ближнем Востоке и в Северной Африке 2010–2012 гг., которые принято называть «Арабской весной».

Целью этих «революций» были стратегические ресурсы, которые находились на севере Африки и Ближнем Востоке. Особенный интерес у Запада вызывала Ливия, которая во главе с Муаммаром Каддафи стремительно набирала экономическую мощь и сулила многим странам Африки процветание, благодаря строительству режимом Каддафи Великой рукотворной реки. Этот проект доставки воды из Ливии в другие регионы Африки неминуемо стал бы ключом к экономическому развитию севера континента, а сам Каддафи небезосновательно утверждал, что «проект сделает пустыню зелёной».

Но западным транснациональным корпорациям не нужна процветающая Африка. Если континент будет развиваться, то Запад перестанет получать прибыль, которая станет оседать в карманах африканцев, а не на счетах «белого господина». Поэтому американцы с 1982 года твердили, что Ливия – враг, а режим Каддафи нужно уничтожить. Впрочем, и сам Каддафи 42 года подряд не упускал возможности критиковать США. А за 2 года до своей казни предсказал события на Украине, обвиняя НАТО в попытке окружить Россию.

Долго подыскивая предлоги для вторжения в Ливию, Запад всё же смог разжечь конфликт между режимом и местной племенной аристократией. Впрочем, причины уже не так и важны: повод мог сгодиться любой.

Весной 2011 года блок НАТО под предлогом защиты мирных жителей от Муаммара Каддафи и его режима обрушил на Ливию мощь десятков военных кораблей и самолетов вооружённых сил США, Великобритании, Канады, Испании, Италии, Греции, Турции, Бельгии, Дании и Нидерландов. Только многие удары наносились вовсе не по военным объектам, а по резиденциям Каддафи и правительственным зданиям. При этом довольно интересно, почему самый крупный военный альянс в мире применил все свои силы в стране, занимающей 105-е место в мире по численности населения.

После свержения режима Каддафи европейские компании получили доступ к ливийским нефти и урану, что свидетельствует о реальных мотивах вмешательства, а не ради «защиты демократии» в стране. К примеру, одна только французская компания Total внезапно начала добывать на 300% больше нефти, чем добывала раньше.

В то же самое время «Арабская весна» затронула и Тунис, где Запад обвинял президента Бен Али в коррупции и даже в незаконном обороте наркотиков. Сам же Бен Али обвинял в «Жасминовых» беспорядках враждебно настроенные иностранные силы и наёмных экстремистов, но был вынужден бежать из страны после протестного самосожжения местного безработного торговца.

Позже похожую схему бегства президента отработали на Украине. Только в Тунисе не началась война, т.к. Западу она была не нужна, ведь Тунис не граничил с Россией. В остальном же сходство идентично. Силы Запада просто сместили неудобную для них власть и начали проводить собственную политику. Разве что на Украине жгли «“Беркут”, а в Тунисе хватило одного бродячего продавца.

К слову, Франция, как один из главных выгодополучателей «Жасминовой революции» не один раз говорила в адрес Бен Али, что он «делал хорошие вещи для своего народа, особенно в экономике и образовании», но всё же французы приложили все усилия для свержения президента Туниса, ведь он мешал западным компаниям контролировать ключевые секторы экономики, такие как финансовая система (BNP Paribas, Société Générale) и добыча фосфатов.

Если вам кажется, что «Арабская весна» – это просто беспорядки и протесты с небольшими сопутствующими жертвами, то число жертв, только по официальным данным, насчитывает более 800 000 человек. Цветные революции прокатились по большей части арабского мира и в основном затронули Тунис, Египет, Йемен, Бахрейн, Алжир, Марокко, Иорданию, Ирак, Судан, Ливан, Ливию и Сирию.

В последней число жертв превысило 220 000 человек. Ведь Сирия, благодаря России и Китаю, не пошла по ливийскому сценарию, но всё же была втянута в войну на долгие годы, а в 2024 году режим Башара Асада в конце концов пал под воздействием сил Коллективного Запада из-за того, что Россия была занята на Украине.

Благодаря СВО Запад наконец получил контроль над этой уникальной географической точкой, где не только находится основной путь из арабских стран в Европу, но ещё и добывается колоссальное количество нефти. А нефть – главный возбудитель западного либидо.

Что касается других стран, где прокатилась «весенняя» волна обострений приступа «свободы» и «демократии», то основная цель контроля Запада над одной сплошной географической линией была достигнута. Транснациональные корпорации добились чего хотели. Режимы стран отредактированы, но главное – бывшие метрополии некоторых колоний потеряли своё былое влияние в этих странах. Теперь там хозяйничают транснациональные игроки.

Именно после череды «цветных революций» на Ближнем Востоке и в Северной Африке западный аппарат осуществления госпереворотов получил свою доработанную «прошивку». После этого и начался старт расшатывания стран СНГ для ослабления России, в которой была попытка госпереворота на Болотной площади в Москве. Однако в 2012 году проект «Белая лента» провалился, и внимание Запада переключилось на Украину, события в которой в 2013-2014 гг. запустили гражданскую войну и СВО.

В результате сбылась давняя мечта англосаксов: русские убивают русских, Украина полностью выкуплена транснациональными корпорациями, где особое место занимают BlackRock, Vanguard и State Street. Земля, недра, энергетика, заводы, порты и даже жизни самих украинцев проданы за бесценок. Таков итог любой «цветной революции».