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До тех пор, пока на Украине не «уберут нацистов от власти», никакого просвета ожидать не стоит.

Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана заявил его соотечественник, адвокат Авраам Рабинович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вальдман привёл цитаты из статьи главы офиса Зеленского Андрея Ермака, которой тот разродился накануне 9 мая, где Победа в Великой Отечественной войне названа «советской пропагандой» и взята в кавычки. Ермак утверждает, что без помощи США, «устойчивости Украинского фронта» и «стратегического давления со стороны Великобритании» СССР бы не победил.

«60% советских дивизий было сформировано или укомплектовано украинцами…», – процитировал журналист.

Гость эфира однозначно прокомментировал бред главы Зе-офиса.