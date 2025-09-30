Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВС РФ начали сбивать разведывательные самолеты ВСУ и одновременно ещё эффективнее уничтожать цели на земле.

Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил Олег Гуйт, командир 427-го полка беспилотных систем ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русские начали сбивать наши самолеты-разведчики [скорее всего, имеются в виду дроны]. Знаете почему? Потому что Израиль продал РЛС. Ибо израильтяне – “очень классные чуваки”, которые сильно рассказывали, что они за Украину, продали РЛС-станции, которые очень эффективны и которые есть в Украине. Они продали и нам, и через полгода продали русским», – утверждает комполка.

По его словам, Украина благодаря этим станциям начала было очень эффективно сбивать разведроны ВС РФ.