Израиль продаёт РЛС России – украинский командир нашёл причину неудач
ВС РФ начали сбивать разведывательные самолеты ВСУ и одновременно ещё эффективнее уничтожать цели на земле.
Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил Олег Гуйт, командир 427-го полка беспилотных систем ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Русские начали сбивать наши самолеты-разведчики [скорее всего, имеются в виду дроны]. Знаете почему? Потому что Израиль продал РЛС. Ибо израильтяне – “очень классные чуваки”, которые сильно рассказывали, что они за Украину, продали РЛС-станции, которые очень эффективны и которые есть в Украине. Они продали и нам, и через полгода продали русским», – утверждает комполка.
По его словам, Украина благодаря этим станциям начала было очень эффективно сбивать разведроны ВС РФ.
«И Россия закупила РЛС-станции, и так же они сейчас уничтожают. Они настолько светятся, что они сейчас видят наши РЛС-ки, понимаете? То есть, если мы их увидели и мы не можем эффективно чем-то ударить и уничтожить в каком-то укрепрайоне, то они могут: у них есть ФАБы, КАБы, ракеты и так далее. А на такую жирную цель они их не пожалеют», – сетовал Гуйт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: