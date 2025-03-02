Изображая жертву. Почему Зеленский – Сомоса, а не Гевара

Теперь, когда осела пыль после ставшего хитом просмотров в мировых СМИ и соцсетях, «обмена мнениями» на повышенных тонах между Зеленским, Трампом и Вэнсом, самое время поговорить о случившемся, что называется, на холодную голову.

Что хочется сказать в первую голову, в качестве некролога так и не состоявшейся мирной сделке по Украине? Печальная судьба так и не доставшихся американцам украинских недр – на самом деле лишь ширма, маскирующая отсутствие у основных акторов разыгравшейся на наших глазах трагикомедии, четких планов собственных действий в изменившихся геополитических условиях.

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Заметили, как наблюдатели сразу же бросились рассуждать о том, что скандал де выгоден Трампу, поскольку позволяет решить задачу, доселе не имевшую хорошего решения. А именно: объяснить республиканскому избирателю неожиданно резкий разворот в риторике и действиях вашингтонской администрации: Путин уже не мировое зло, а Зеленский – диктатор, саботирующий мирный процесс.

До самого последнего времени критически большое количество избирателей «слонов» относились к Украине вполне благожелательно и настороженно – к идеям снять ее с американского баланса. Одновременно, республиканцы – та часть общества, которая считает деньги. Именно поэтому у Трампа с самого начала позиционировали украинскую историю исключительно в товарно-денежном ключе, без всяких этих ваших «ценностей».

«Мы много потратились», «Нам должны» и «Пора вернуть деньги». Под этот рефрен администрация Трампа начинала свой робкий дрейф в направлении попытки финализации конфликта. Отсюда же растут ноги и сделки по минералам, с самого начала показавшейся многим экспертам довольно сомнительной по своему содержанию и действительной выгоде для американцев.

Но зато она позволяла главное – продать попытку замирения с Россией, как сворачивание невыгодной для США истории. Как попытку не просто зафиксировать убытки, но и «отбить» потраченное. Иными словами, «это все про деньги, а не то, что вы подумали».

И все могло бы быть хорошо, если бы не сущая малость. Тот, кому в сценарии была отведена незавидная роль «кивалы», живца и пешки, послушно выполняющей навязанную ему чужую волю, внезапно продемонстрировал субъектность – до такой степени, что отказался идти на заклание в переговорную комнату. И неважно, намеренно это у него вышло или случайно. Так сказать, на интуитивном уровне.

Для истории важно другое: у Арлекина из театра кукол Карабаса Барабаса прорезалась собственная воля. Представьте себе удивление мастера-кукольника, обнаружившего, что его кукла-перчатка внезапно заговорила. Причем, совсем не то, что предполагалось по сценарию, и притом своим собственным, а не кукольника, голосом.

В этом смысле кажутся показательными, и притом, абсолютно искренними, многочисленные реплики вашингтонских комментаторов, квинтэссенцией которых стали слова ведущего Fox News Джесси Уоттерса – мол, «Мы управляем миром. Это мир Америки. Зеленский – наш прокси. Война закончится, когда мы скажем, не Зеленский. Реальность живьем сожрет этого парня, если он не осознает».

Тут есть соблазн поддакнуть – мол, все так. Но не спешите. В жизни, а не в мечтах, как в известной песне Танича про черного кота, пока все наоборот. Реальность живьем жрет отправляющиеся по известному адресу планы Трампа.

Ведь, если он такой весь из себя кукловод, то отчего же у него вдруг бунтуют куклы? И так ли хорошо у него с заявленным «мировым лидерством» как он пытается представить и наверняка, сам думает.

Проблема не в том, что у Трампа нет плана А, как изначально подозревали скептики. Проблема в том, что его план Б на поверку, состоит в том, чтобы, делая вид, что пытается сохранить глобальное лидерство, каннибализировать под этим предлогом ставших ненужными и затратными союзников. А тех, что еще представляют какую-то ценность – попытаться подчинить, взяв на испуг.

«Мы нужны миру, а он нам — нет». Предельно упрощая для понимания, так звучит главный вывод из суммы заявлений Трампа. Он демонстрирует мускульную силу, выражая желание продать то, что ему не принадлежит, но требует расходов, и забрать то, что никто не станет защищать.

На деле это искусство переговорщика из подворотни: ему и позвонить надо, и мелочь на проезд не помешает. Но не нужно быть дипломированным экономистом, чтобы понять: Трамп не сможет или не собирается выполнить все свои обещания.

Трамп не миротворец, а ликвидатор. Возглавивший комиссию по банкротству демократии западного образца и глобализма в его привычном виде. Ставка на прямой силовой контроль, монетизацию своего геополитического покровительства и конвертацию военной мощи в доступ к ресурсам и рынкам – единственный шанс США сохранить лидерство, переломив тенденцию, которая естественным путем вела к поражению в долгосрочной перспективе.

То, что он сейчас делает – это фактически переиздание классической политики США эпохи зари империализма. Ограбление слабых в своей сфере влияния, путем конвертации их обязательств в контроль над их активами. Попутно становится понятен и смысл разгрома «грантовой матки» USAID. Действительно – зачем нужна мягкая сила, если пистолетом получить желаемое дешевле, чем добрым словом, а 60 миллиардов долларов можно сэкономить.

Война с сильными – это дорого, бессмысленно и суицидально. Если даже Россию не удалось победить конвенциональным оружием у нее на заднем дворе, то вряд ли Трамп захочет пробовать на зуб Китай. Поэтому президент Трамп – предмет для беспокойства, в первую очередь, европейцев и латиноамериканцев, а не Пекина или Москвы.

Но вернемся к Украине. Можно ли спасти отношения Трампа и Зеленского – беспокоятся сейчас сторонники Киева. Теоретически да. Только есть одно «но». Сделать это теперь можно, лишь принеся в жертву лично Зеленского с его амбициями. Назначив персонально виновным в попытке встать на пути миротворческого поезда и потому раздавленного этим поездом.

Получив требуемое, Трамп сможет великодушно «забыть» все, что он наговорил в адрес Украины. А вот Зеленскому придется деваться уже некуда. «Он не прогнулся, но теперь нам всем п…да». Таково сейчас настроение у киевской верхушки, если верить киевским СМИ.

И хотя работающие в режиме антикриза попугаи Банковой сейчас в три смены убеждают украинцев, как им повезло с несгибаемым кормчим, однако реакция посла Маркаровой более чем показательна. И вряд ли то были слезы счастья и умиления.

Конечно, сам Зеленский наверняка не считает, что все пропало. Надежда на Европу, которая «нам поможет», умрет последней. В тот самый момент, когда выяснится, что наблюдать за битвой Давида в хаки с двумя Голиафами (вашингтонским и московским) европейцы намерены с безопасного расстояния и помогая, в основном, резолюциями солидарности и демонстрацией коллективной позиции. Единственные, кто готов дать денег – это британцы. Но эти деньги точно не те, которые могли бы спасти «отца украинской демократии».

И последнее. Наблюдая за этой историей со стороны, у людей, воспитанных на советском антиколониальном дискурсе, велик соблазн начать испытывать симпатию к безнадежным попыткам Зеленского выкрутиться из удушающих объятий заокеанского империализма. Как говорится, «Безумству храбрых поём песню». Да что тут говорить – по всем лекалам и канонам ситуация выглядит вполне однозначной.

Но такая реакция будет ошибкой. Да, Трамп – классический империалистический хищник, тут вопросов нет. Только вот Зеленский – совсем не герой антиколониальной борьбы. Не Лумумба, не Гевара, не Фидель и даже не свергнутый американцами президент Гренады Морис Бишоп.

Зеленский – это классический «Сомоса». Верно служивший Вашингтону, пока тот прощал все его выбрыки, и моментально разжалованный из «наших сукиных детей» в «диктаторы», стоило ему разругаться с покровителями.

Причем, разругаться совсем не на почве отказа торговать национальными интересами. Там конфликт совсем иного рода. Сам Зеленский, как показывает ретроспективный анализ борьбы за сделку, был совсем не прочь торгануть родиной. Затык произошел на этапе согласования условий. Гегемон отказался посылать в банановую республику войска для прикрытия задницы обанкротившегося диктатора.

Так что, по факту, в этой истории нет хороших парней. Все действующие акторы видят Украину, как европейскую Съерра-Леоне. Только одни – с гарантиями местным «сомосам», а другие – без.