Из-за дронов война может сильно затянуться – военкор

За три года СВО непосредственное участие людей в бою резко сократилось, и дефицита личного состава с обеих сторон не предвидится.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Роман Сапоньков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как-то вообще не обсуждается, как меняется рисунок боя сейчас на ЛБС, потому что сейчас мы видим, что в атаку ходят только штурмовики, и то малыми группами по 3-4 человека, максимум. Это, по-моему, наименьшее количество с момента начала СВО, до этого группы были по 8-10 человек. Сейчас же меньше людей, а больше техники отправляется. И у меня вопрос – если сейчас спецоперация идет вот так, то можно же долго воевать, правда ведь? До Киева тогда получается далеко идти придется», – спросил ведущий.

«Действительно, количество людей на передовой постоянно сокращается. Это обусловлено не только тем, что война идет долго и линия фронта большая, но и тем, что количество дронов в воздухе увеличивается, и поэтому именно на передовой количество людей постоянно сокращается. И пропорционально падает интенсивность, участие человека в боях. Понятно, что в конечном счете пехотинцу надо дойти до посадки, ее занять, потом должна дойти группа закрепления, она там должна сесть, поменяться там и так далее. А массовые заезды колоннами уходят в прошлое», – ответил Сапоньков.