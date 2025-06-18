Из-за дефицита пехоты украинские фортификации не в состоянии остановить российскую армию

Вадим Москаленко.  
18.06.2025 09:27
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ни дроны, ни строительство новых фортификаций не спасут украинскую армию, которой не хватает людей для продолжения войны.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни дроны, ни строительство новых фортификаций не спасут украинскую армию, которой не хватает людей...

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«Дроны людей не заменят. Но кое-как заменять приходится, потому что окопы сейчас пусты. Вот сейчас вопрос фортификации поднимается, кругом во всех медиа, во всех ресурсах. Но проблема номер один – это люди. Мы построим фортификации, окей, но кого туда всадить, понимаете?» – сказал «Купол».

Он подчеркнул, что к тому же уже построенные украинские фортификации устарели, ведь они не рассчитаны на защиту от дронов.

«Надо строить фортификации уже в новейшем образце. Это должны быть замаскированные, закрытые сетками противодронные фортификации. А они в большинстве своём строятся просто в поле, даже безусловных бойниц. И это проблема тоже очень важная проблема сейчас», – подытожил экс-комбриг.

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