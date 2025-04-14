Из Белоруссии может начаться нашествие пакистанских мигрантов на Россию

Елена Острякова.  
14.04.2025 16:16
  (Мск) , Москва
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Азия, Белоруссия, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия


Белоруссия готова принять 150 тысяч трудовых мигрантов из Пакистана.

Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия готова принять 150 тысяч трудовых мигрантов из Пакистана. Об этом президент страны Александр...

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«Мы также договорились с моим другом, премьер-министром Пакистана, что из Пакистана в ближайшее время приедут специалисты тех отраслей, которые мы попросим. Руководство Пакистана поможет нам подобрать таких людей. Это будет 100, 120, 150 тысяч этих специалистов. Мы готовы принять их в Белоруссии и создать им необходимые условия», – сказал Лукашенко.

Шахбаз Шариф не смог скрыть своей радости и принялся аплодировать, а потом назвал белорусского президента своим братом.

Первые трудовые мигранты из Пакистана будут работать на текстильном предприятии в Барановичах. Сейчас численность трудовых мигрантов в Белоруссии ограничена и составляет не многим более 60 тысяч человек.

Публицист Дмитрий Севрюков указывает в своем тгк, что из Белоруссии больше уезжают, чем туда приезжают, потому что в РФ платят больше, чем в Белоруссии. Он опасается, что очень скоро это заметят и сами пакистанцы.

«Присутствие в сравнительно небольшой Белоруссии 150-тысячной армии совсем уж чуждых местной культуре мигрантов способно создать определенные вызовы, с которыми нельзя не считаться. Ситуация не может быть безразлична и России, с которой у Белоруссии прозрачная граница, открывающая окна миграционных возможностей и для приезжих пакистанцев.

Власти РФ еще не до конца разобрались со своим многотысячным контингентом нелегальных мигрантов, а тут повестка наполняется новыми рисками оттуда, откуда не ждали», – пишет Севрюков.

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