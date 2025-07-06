Июль грозит стать худшим месяцем для ВСУ с 2022 года

Темпы освобождения территорий российской армией растут каждый месяц.

Об этом в эфире своего канала заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Июнь этого года стал негативно рекордным в отношении оккупации украинских территорий российской армией. За июнь этого года Россия захватила 556 квадратных километров украинской территории, что является самым худшим показателем, антирекордом в 2025 году.

Если смотреть, где больше всего Россия продвигалась в июне, то это больше всего было Покровское направление, 29%. Также Сумщина, – 18% захвата территории. Вот в этих главных локациях», – жаловался Бортник.