Июль грозит стать худшим месяцем для ВСУ с 2022 года

Вадим Москаленко.  
06.07.2025 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Темпы освобождения территорий российской армией растут каждый месяц. 

Об этом в эфире своего канала заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Темпы освобождения территорий российской армией растут каждый месяц.  Об этом в эфире своего канала...

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«Июнь этого года стал негативно рекордным в отношении оккупации украинских территорий российской армией. За июнь этого года Россия захватила 556 квадратных километров украинской территории, что является самым худшим показателем, антирекордом в 2025 году.

Если смотреть, где больше всего Россия продвигалась в июне, то это больше всего было Покровское направление, 29%. Также Сумщина, – 18% захвата территории. Вот в этих главных локациях», – жаловался Бортник.

«Самым худшим месяцем для Украины после 2022 года был ноябрь прошлого года, когда российская армия захватила 730 квадратных километров. И судя по динамике, которую мы сейчас наблюдаем, в июле ситуация может повториться – или этот антирекорд может быть даже ухудшен.

Почему я так говорю? Потому что за последние 7 дней российская армия захватила более 200 квадратных километров территории. Главное направление продвижения российской армии… тоже их несколько», – негодовал эксперт.

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