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Вчерашняя встреча в Лондоне, на которую, из-за позиции Владимира Зеленского, отказались лететь госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, а затем и главы МИД Франции, Британии и Германии, прошла вообще без представителей официального Вашингтона.

В частности, резюмируя итоги консультаций низкоранговых чиновников со своим участием, глава Офиса Зеленского Андрей Ермак в числе участников встречи он не упомянул спецпредставителя США Кита Келлога, присутствие которого ожидалось на переговорах в Лондоне.

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«Сегодня в Лондоне мы провели важную встречу с советниками по национальной безопасности и внешней политике стран-участниц коалиции желающих. От Украины приняли участие министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и я как руководитель Офиса президента. Со стороны Великобритании – советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, со стороны Франции – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, от Германии – советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плэтнер. Это уже вторая встреча – предыдущая прошла в Париже. Сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине», – написал Ермак.

Позже Ермак все же опубликовал фото со своей встречи с Келлогом, из которого следует, что она носила частный характер и происходила вне рамок лондонского мероприятия. Учитывая, что в рамках неформальной иерархии Трмпа отставной генерал сейчас сильно подвинут более близкими к телу президента США Рубио и Уиткоффом, максим, которого мог добиться от Келлога Ермак – это моральная поддержка.

«Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и продолжительного мира. Выражали надежду, что это соответствует видению президента США Дональда Трампа», – заявил Ермак.

Интересно, что на этой встрече присутствовала только украинская делегация и не было представителей европейских стран.

Напомним, сам Трамп в это же самое время, как уже передавал «ПолитНавигатор», в очень жесткой форме обвинил Зеленского в затягивании войны Зеленского и раскритиковал за «подстрекательские» заявления о Крыме, которые не способствуют прогрессу в мирных переговорах.

Тем временем, госсекретарь Рубио послал еще один сигнал непонятливому Киеву.

По словам начальника Госдепа, которые цитирует паблик Clash Repost, если мирные переговоры под руководством США провалятся, «Украина может оказаться в более трудном положении в будущем и получить более жесткие условия мира от России».

А в интервью The Free Press Рубио добавил, что этот конфликт не может закончиться военным путем: Россия, по его мнению, не сможет захватить всю Украину, а Украина – отбросить Россию на границы 1991 или даже 2022 года.

Осторожный во всех отношениях лоялист Зеленского, нардеп от Днепропетровска Максим Бужанский обратил внимание на то, как быстро «слились» европейские заукраинцы, стоило ужесточиться позиции Вашингтона:

«В этом чудовищном по интенсивности потоке информационного давления, обрушившегося на нашу страну за эти сутки, как то незаметно, по английски буквально, куда то исчезли Британия и Франция. Вот как будто не было вовсе. Вы же помните, что Макрон раз в час куда то посылал войска, ещё через час собирал коалицию, потом снова посылал, собирал, разбирал, что то куда то выделял, конфисковывал, предупреждал и утверждал. И вдруг исчез, ни одного заявления за сутки, и Британия исчезла вместе с ним. Неожиданно, да?», – написал он в соцсети.

Впрочем, после появления этого поста реакция Европы все же появилась. Будто бы издеваясь над Зеленским, «евротройка» (Лондон-Париж-Берлин) в совместном заявлении своих представителей по итогам переговоров в Лондоне, которое цитирует Reuters «подтвердила решительную поддержку приверженности Дональда Трампа прекращению убийств и достижению справедливого и прочного мира».

В общем, пространства для дипломатического маневра у Зеоенского все меньше. Отчасти поэтому украинский гарант улетел с визитом в ЮАР. Впрочем, на поддержку стран Глобального Юга ему вряд ли приходится рассчитывать.