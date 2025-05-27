«Истратим ракеты ПВО – сюда сразу прилетит российская авиация» – спикер ВВС ВСУ
Украина не может потратить ракеты к противовоздушным комплексам ПВО, потому что в этом случае вглубь страны уже будут залетать российские самолеты. При этом, сбить «Герани» стрелковым оружием становится практически невозможно, потому что они стали летать слишком высоко.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, уничтожать все подряд зенитными ракетами – вообще не оправдано, потому что тогда, если у нас не останется зенитных ракет, то сюда залетит просто российская авиация, потому что Воздушные силы выполняют, как самолеты-истребители, так и наземные ракетные комплексы, такие как «Пэтриот», «Айрис» и другие – сдерживающую функцию, это задача Воздушных сил – прикрыть небо от пролетов сюда российской авиации – или боевой, или военно-транспортной.
Мы их выгнали из нашего воздушного пространства, контролируемого Украиной, полтора месяца от начала полномасштабки, и держим до сих пор небо чистым от российской авиации», – вещал он.
«И поэтому надо стараться находить самые рациональные методы сбивания «Шахедов», сбивания крылатых ракет. Приобщаются, говорю, мобильные огневые группы, – да, им стало сложнее, значительно, ибо враг на многих направлениях поднял выше «Шахеды»… и пулеметы уже их не достают. С такой высоты они сразу пикируют вниз, атакуют объекты огромным количеством», – сетовал Игнат.
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