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В Foreign Policy решили оценить вероятность успеха Украины в продолжении войны без поддержки Трампа. Вышло не очень оптимистично. Оттого то материал обозревателя издания Пола Хокеноса озаглавлен: «Узкий путь Украины к победе без Трампа». Хотя слово «победа» в данном случае это слишком, даже для такого на авсю голову проукраинского издания, как Foreign Policy.

«Перспективы Украины на поле боя против России явно померкли с приходом к власти администрации Трампа. В результате путь Украины к безопасному и суверенному будущему стал значительно уже — настолько, что многих европейских наблюдателей охватил мрачный пессимизм», – говорится в публикации.

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Однако излишний пессимизм не только неуместен, но и контрпродуктивен, – настаивает автор. , – напоминает он – уже производит одно из самых современных в мире вооружений и успешно внедряет инновации на поле боя.

«Пока украинцы сохраняют решимость сражаться, существуют стратегии, которые могут привести к победе — даже без привычного уровня поддержки со стороны США», – утверждает обозреватель.

Он напоминает, что многие участники прошедшего на прошлой неделе Форума по безопасности в Одессе выражали надежду, что Дональд Трамп со временем изменит своё отношение к Украине и признает её достойным союзником, которому следует оказывать масштабную и постоянную поддержку.

Такая надежда, указывает Хогенос, связана с тем, что «Трамп, возможно, поймёт: президент России Владимир Путин с самого начала вел с ним двойную игру, что стало очевидным после нескольких неудачных раундов переговоров о прекращении огня».

Тем не менее, куда более вероятным сценарием является то, что Трамп обвинит и Москву, и Киев в нарушении его условий и откажется от активного участия в мирных переговорах, при этом прекратив поставки вооружений Украине.

Автор подчеркивает: администрация Трампа вряд ли полностью бросит Украину.

«Американские политики, включая большинство республиканцев, осознают, что возможный крах Украины обернется для Вашингтона серьезными стратегическими потерями. США, скорее всего, продолжат оказывать помощь — особенно если это не будет стоить им слишком дорого», – пишет он.

«Вашингтонские инсайдеры, занимающиеся вопросами Украины при администрации Трампа, уверяют, что не планируется прекращать доступ Киева к американской спутниковой разведке. Эти данные играют решающую роль для наведения украинских войск на цели: спутниковые снимки высокого разрешения становятся глазами и ушами украинской армии», – говорится в публикации.

Автор опубличивает интересный факт: с февраля 2022 года Национальное агентство геопространственной разведки США предоставило Украине доступ к коммерческой платформе, использующей спутниковые снимки для отслеживания перемещений российских войск. Эти данные украинские военные используют при планировании контрнаступлений.

Кроме того, по информации The New York Times, в большинстве операций с нанесением ударов на дальние расстояния украинцы полагаются именно на координаты, полученные от американской разведки.

«Это — одна из немногих технологий, которую не могут заменить ни украинцы, ни их европейские союзники. Без неё Украина оказалась бы в крайне уязвимом положении, как это уже случилось в марте, когда администрация Трампа заняла жесткую позицию по отношению к президенту Зеленскому», – указывает автор.

«Но этого не произойдёт: постоянный доступ к американской разведке позволяет США сохранять влияние на ход войны, а система уже существует и не требует значительных затрат», – оптимистично резюмирует он.