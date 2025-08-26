Индия «соблюдет политес» перед США, но от российской нефти не откажется

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Индия может объявить о каких-то ограничениях поставок российской нефти завтра 27 августа, когда истечет срок ультиматума президента США Дональда Трампа, угрожающего введением дополнительный 25% пошлины на индийские товары. Однако полного отказа от российской нефти не произойдет.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Думаю, какой-то политес будет соблюден. Отправят документы, что какие-то государственные НПЗ прекратили поставки, но реально ситуация не сильно изменится», – сказал Симонов.

Американский «Блумберг» прогнозирует, что индийские переработчики сократят поставки с 1,8 до 1,6 млн баррелей в сутки.

«Я вам официально заявляю, все-таки мы мониторим внимательно индийскую статистику: Индия не прекращала закупку российской нефти. Это просто технически невозможно сделать за такой период времени. В мае-июне наша доля в импорте нефти в Индии держалась на уровне примерно 40%. Заменить 40% поставок просто нереально. Многие заводы и не собирались этого делать. Очевидно, что Индия по щелчку от российских поставок отказаться не может, да и не хочет. Были довольно жесткие заявления со стороны индийских чиновников. Поставки не сокращались», – сказал Симонов.

За время объявления ультиматума американская и индийская стороны обменялись весьма резкими заявлениями. Так, советник Трампа по торговле Питер Наварро, обвинил Индию в том, что она «не хочет признавать свою роль в кровопролитии на Украине и сближается с Си Цзиньпином».

В ответ министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар выразил недоумение по поводу претензий США, которые ещё несколько лет назад настойчиво призывали Нью-Дели предпринимать шаги для поддержания стабильности мировых энергетических рынков через закупку сырья у России.

Примечательно, что Украина в пять раз нарастила импорт индийских нефтепродуктов произведенных из российской нефти. Данная продукция занимает уже более 10% украинского рынка.