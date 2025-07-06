«Грядёт разруха в крупнейших городах» – Бортник хоронит оставшуюся без ПВО Украину

Украинская ПВО совсем скоро не сможет защищать ключевые объекты, что приведет к разрухе по всей стране.

Об этом в эфире своего канала заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже сейчас Украина чувствует дефицит средств поражения противовоздушной обороны. Украинское военное руководство совершает инстинктивные, конвульсивные действия в отношении – как этот вопрос решить.

Но без «Пэтриотов», без «Насамс», без ракет к «Ф-16» – украинская ПВО может постепенно откатываться до уровня 2022-2023 годов. В то время как средства российского воздушного нападения, особенно дроны и ракеты, продолжают масштабироваться.

Это приведет к тому, что ключевые индустриальные и демографические центры Украины – Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов, какие угодно, окажутся неэффективно защищены.

Там крайне осложнится любая экономическая деятельность, социальная жизнь. Люди начнут выезжать из этих городов. Во-вторых, будет еще более осложнена деятельность военно-промышленного комплекса», – сказал Бортник.