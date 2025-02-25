Гроссмейстер Карякин и телеведущий Осташко отреагировали на попадание в санкционный список

Катя Добрина.  
25.02.2025 18:14
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Произвол, Россия, Санкции, Украина


Гроссмейстер и сенатор от Крыма Сергей Карякин считает упущением европейской бюрократии, что так долго не включала его в санкционный список за позицию по Крыму и Донбассу и поддержку СВО.

Об этом он заявил в эфире «Первого севастопольского», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гроссмейстер и сенатор от Крыма Сергей Карякин считает упущением европейской бюрократии, что так долго...

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«На мне совершенно никак не скажутся эти санкции. Потому что я свой последний зарубежный европейский шахматный турнир отыграл в 2022 году. В начале февраля я вернулся из Голландии и больше я в Европе не появлялся и не планировал. Поэтому… что санкции есть, что их нет – на моей жизни это вообще никак не сказывается. Мне даже жаль, что санкции ввели так поздно, потому что я в принципе три года активно помогаю военнослужащим. И, честно говоря, хотелось бы, чтобы раньше оценили мои заслуги.

Ладно, лучше позже, чем никогда. Поэтому я принимаю поздравления. И если говорить серьёзно, значит, обратили внимание на самом деле, и всё не зря. Не зря мы открываем шахматные школы в Донецке, в Луганске, не зря мы помогаем военнослужащим. Значит, это всё видят на той стороне», – подчеркнул Карякин.

Он добавил, что в ведении персональных санкций нет логики, просто фамилии переносят из одного списка в другой.

Такой же точки зрения придерживается телеведущий Руслан Осташко, который тоже вошел в 16-й пакет санкций Евросоюза.

«На самом деле это не первые санкции, под которые я попал. У меня уже были санкции отдельных государств за то, что являюсь членом центрального штаба «Народного фронта». Но персональные санкции, которые вошли в официальный пакет против нашего государства – это достижение.

И Сергея тоже с этим поздравляю. Как говорится, у нас хорошая компания. По поводу списка, что мне причислили – признаюсь во всем. Не обманули, написали все справедливо, все соответствует действительности. Обещаю и дальше работать на благо страны», – заключил Осташко.

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