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Европа несамостоятельна, Украина также, пока не провела выборы, не является субъектом, поэтому объективно в урегулировании конфликта есть только два игрока – РФ и США.

Об этом на канале «The Duran» заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, здесь есть только два ключевых игрока – Россия и США. Потому что этот кризис начался с вмешательства США в украинские дела. Да, вы можете упомянуть Европу, но что такое Европа? Европа потеряла 90% своей политической и военной мощи, Европа неспособна ничего сделать самостоятельно, включая Великобританию. Так зачем нам привлекать европейцев? Мы уже попробовали с Минскими соглашениями, все знают, чем это закончилось. …Теперь Европа делает всё возможное, чтобы показать, что она не зависит от России. Ладно, мы принимаем эту логику, мы не можем помешать Европе в этой самоубийственной логике, но это не делает Европу участником таких переговоров… Нужно получить одобрение «босса», зачем нам одобрение тех, кто пытается казаться важным, но таковым не является?», – сказал Полянский.

Третьим слоем «проблемы» он назвал украинскую сторону.