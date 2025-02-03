«Говорить будем только с США, никакой Европы и Украины» – зампостпреда РФ в ООН

Максим Столяров.  
03.02.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Европа несамостоятельна, Украина также, пока не провела выборы, не является субъектом, поэтому объективно в урегулировании конфликта есть только два игрока – РФ и США.

Об этом на канале «The Duran» заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа несамостоятельна, Украина также, пока не провела выборы, не является субъектом, поэтому объективно в...

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«На мой взгляд, здесь есть только два ключевых игрока – Россия и США. Потому что этот кризис начался с вмешательства США в украинские дела. Да, вы можете упомянуть Европу, но что такое Европа? Европа потеряла 90% своей политической и военной мощи, Европа неспособна ничего сделать самостоятельно, включая Великобританию.

Так зачем нам привлекать европейцев? Мы уже попробовали с Минскими соглашениями, все знают, чем это закончилось.

…Теперь Европа делает всё возможное, чтобы показать, что она не зависит от России. Ладно, мы принимаем эту логику, мы не можем помешать Европе в этой самоубийственной логике, но это не делает Европу участником таких переговоров…

Нужно получить одобрение «босса», зачем нам одобрение тех, кто пытается казаться важным, но таковым не является?», – сказал Полянский.

Третьим слоем «проблемы» он назвал украинскую сторону.

«Конечно, когда мы достигнем взаимопонимания с США – в первую очередь, с США, наступит момент, когда нужно будет как-то оформить это соглашение, как бы оно ни выглядело.

Но вопрос в том, с кем на Украине мы это можем сделать прямо сейчас? Зеленский нелегитимен… Сейчас сложно сказать, кто на Украине легитимен. Может быть, парламент – но опять же, это сомнительное утверждение, и должны быть какие-то законные люди.

Украина на данном этапе до выборов, до того, как появится лидер, отражающий волю украинского народа, объективно не является субъектом», – объяснил дипломат.

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