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Выступая на Munich Security Conference глава МИД Китая Ван И похвалил организаторов за растущее год от года представительство стран Глобального Юга.

«Мы считаем, что надо двигаться к справедливому многополярному миру. Очень важно придерживаться равенства отношений. Любые неравные порядки приводят к войнам, мы все должны жить по одинаковым правилам. Это не приведет к уничтожению запада, а к более гармоничным отношениям. На конференции появляется больше представителей глобального Юга — это правильно», – сказал дипломат.

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Также Ван И призвал выстраивать отношения между странами на основе Устав ООН, а не права силы.

«В реальности все страны являются участниками системы верховенства права, мы должны оставаться верными нашим словам и выстраивать наше сотрудничество с другими международными организациями. И мы не должны придерживаться двойных стандартов. Соблюдение устава ООН не позволит реализовать двойные стандарты», – добавил он.

По словам Ван И. для Китая европейцы партнеры, а не соперники. Он назвал Европу «важным полюсом в нашем многополярном мире».

Удивительно миролюбивое по тональности выступление представителя КНР, ни разу не попытавшего бряцнуть оружием или кому-то угрожать, подтверждает выводы наблюдателей о том, что сейчас Пекин взял паузу в отношениях с США и присматривается к первым шагам администрации Трампа, максимально оттягивая переход к конфронтации с Штатами.

Тем более, что в отношениях с Китаем последние сейчас взяли тактику “пряника”, пытаясь прощупать границы возможных договоренностей и предлагая через Маска различные сделки, включая судьбу Тик-Тока.

Интересно, что целый ряд моментов в речи китайского дипломата перекликаются с тезисами из мюнхенской речи вице-президента США Джея ди Вэнса.

«Угроза, которая беспокоит меня больше всего в отношении Европы — это не Россия или Китай, а отказ Европы от фундаментальных ценностей, которые она разделяет с США», — заявил он, обращаясь к европейцам.

Среди проявлений этой угрозы он назвал отмену выборов в Румынии из-за победы неугодного кандидата, цензуру и преследование политических оппонентов в Британии и ФРГ и отказ им в участии в нынешней конференции в Мюнхене, имея в виду недопуск на мероприятие представителей партии АдГ.

Диссиденты, по мнению Вэнса – важная часть общества. Не нужно властям с ними соглашаться, нужно просто перестать с ними бороться. Напротив, необходимо вступать с ними в уважительную дискуссии. Те государства, кто с ними боролся – проиграли. Нельзя все предусмотреть, всех принудить выражать свое мнение так, как нравится истеблишменту.

«Выборы в Румынии для Вэнса судя по количеству упоминаний – главная проблема Европы за поколения. Румынам деваться некуда после такого. Изберут назад «забаненного». Румынам деваться некуда после такого. Изберут назад «забаненного», – отмечает российский политолог Глеб Кузнецов.

По мнению эксперта, «в мировой большой игре появился политик, способный играть на публику на уровне Обамы – чего не было 15 лет».

Впрочем, России, по его прогнозу, радоваться по этому поводу нечего.

«Речь конечно «антиевропейская», но по списку претензий Европа тут вполне “от Лиссабона до Тихого океана”. Диссиденты нигде сейчас не в порядке. Полагаю, по крайней мере речь о реабилитации американских протестантских сект вроде Пятидесятников или Иеговистов пойдет на любых серьезных переговорах с Россией неизбежно», – прогнозирует он.

-Как отмечает ВВС, речь Вэнса, как и предшествовавшие ей предложения Трампа о переговорах США-Россия-Украина в Мюнхене вызвали «удивление и недоумение» со стороны хозяев мероприятия – немецких официалов.

«Никакой трехсторонней дискуссии с США и Украиной. Русских здесь нет, и их не приглашали», – нервно говорят немецкие конфиденты ВВС.

«А еще есть вопрос о предложении Украины вступить в НАТО. Европейцы говорят, что этот вопрос все еще рассматривается, в то время как министр обороны США Пит Хегсет исключил его на этой неделе», – говорится в публикации.

Обозреватель ВВС по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер спросил одного из высокопоставленных европейских деятелей, внесли ли сегодняшние переговоры какую-либо ясность в позицию США по Украине и сделку по прекращению конфликта. «Не совсем, мы все еще пытаемся понять, что это такое», — ответил он.

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал журналистам, что Трамп совершил ошибку, сделав России ключевые уступки еще до начала переговоров, и это мнение нашло широкий отклик среди других европейцев.