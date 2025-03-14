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The Financial Times поет «отходную» курской авантюре украинского военно-политического руководства. Материал, посвященный печальному для Украины итогу этой кампании озаглавлен симптоматично: «От дерзкого вторжения к стремительному отступлению: конец курского гамбита Украины».

«Прошлым летом Артем Карякин был в числе первых украинских солдат, которые пересекли границу и захватили российскую территорию в Курской области — в ходе неожиданного наступления, направленного на укрепление позиций Киева на переговорах о прекращении конфликта. Теперь, когда эти переговоры наконец начались, он обнаружил, что вынужден отступать. Когда российские войска приблизились к Судже, где он базировался, Карякин погрузил снаряжение и сослуживцев в пикап и помчался к границе», – говорится в материале.

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Впрочем, упомянутый в статье солдат признается, что «наши проблемы начались задолго до этого».

«Мы посадили в кузов парня с пулеметом, чтобы он пытался сбить любые беспилотники над нами, включили глушилки, перекрестились и отправились в путь», — рассказал он Financial Times. «Главное было просто выбраться оттуда»., — резюмировал Карякин.

Накануне, через несколько часов после того, как президент России Владимир Путин проехал по окрестностям в военной форме, министерство обороны России заявило, что вернуло Суджу, а государственные СМИ опубликовали снимки российских солдат, вывешивающих флаги с триколором в центре освобожденного города.

«27-летний Карякин говорит, что продолжает каждый день пересекать границу с Курской областью, чтобы эвакуировать украинских военных — многие из них преодолевают десятки километров пешком, чтобы выехать на его грузовике, поскольку главная дорога находится под постоянным российским огнем. Тем не менее, по его словам, он не удивлен тем, что Россия вытесняет их. Начиналось все красиво, и картинка была вдохновляющей для симпатизирующих Киеву западных СМИ. Украина застала противника врасплох. Семь месяцев назад киевским войскам удалось захватить около 1 300 кв. км российской территории. Но за первые несколько недель территория, которую им удалось удержать, превратилась в узкий клин»,, отмечает британское издание.

«Не секрет, что зона нашего вторжения должна была быть шире. Широкая зона вдоль границы была бы гораздо удобнее», — говорит Карякин.

Но этим украинским планам было не суждено стать реальностью. Российские войска быстро оправились от вызванного блицкригом первоначального шока и окружили украинские оккупационные силы с трех сторон. Это было шаткое положение, и удерживать его становилось все труднее.

«Карман всегда был относительно небольшим», — говорит старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Роб Ли. «Россия неоднократно просто подбиралась к нему с флангов», — добавил он.

Цели курской операции менялись на ходу, заявил источник, знакомый с первоначальным украинским планом вторжения. Изначально операция задумывалась как глубокий, но краткосрочный рейд, сказал собеседник. Но затем план сменился на удержание территории для последующего ее размена, что подвергало киевские войска большему риску.

Как пишет газета, украинским солдатам также пришлось столкнуться с неожиданными трудностями, например, что Starlink, ключевое средство связи, на востоке Украины, который занят Россией с 2014 года, не работает на российской территории.

Солдаты заняли позиции по всей удерживаемой ими территории, что вызвало массовое бегство жителей российских деревень и небольших городов. Сотни мирных жителей остались в ловушке, и многие были убиты.

Карякин, уроженец города в Донбассе испытывает удовлетворение, но и дискомфорт от того, что оказался в составе оккупационных сил. «Больше всего мы хотели быть на Донбассе, сражаться за свою землю», — признался он.

По словам Карякина, в первые месяцы вторжения в Судже, где украинцы разместили командный пункт, было тихо. Но в боях на окраинах удерживаемой Украиной территории российские войска наступали. Вскоре у киевских войск осталась только одна дорога на Украину.

«Российские войска постоянно сжимали карман и перехватывали основные пути снабжения», — подчеркивает военный аналитик Майкл Кофман. «В определенный момент поддерживать эти силы стало просто невыносимо», — добавляет он.

«День Х» наступил в конце декабря, когда транспортное средство на единственном оставшемся пути снабжения было уничтожено российским беспилотником, сказал Карякин.

«Это было началом конца нашей логистики в Курской области». Его слова подтвердил, по крайней мере, еще один украинский солдат, находившийся в этом районе.

По словам Карякина, с этого момента стаи беспилотников нацеливались на все, что двигалось по дороге, что крайне затрудняло снабжение войск. По его словам, вскоре медицинская эвакуация стала практически невозможной, а сухопутные войска на недели застревали в окопах, не имея возможности сменить обстановку.

По словам Ли, Россия привлекла свои лучшие команды беспилотников, которые совершали рейды в Сумскую область Украины на границе с Курской.

По словам Кофмана, Россия также начала использовать беспилотники с оптоволоконным кабелем. Они соединяются с оператором дрона через катушку кабеля, что делает их невосприимчивыми к электронным помехам, используемым украинскими войсками.

В декабре, глядя на поле боя на экране сверху, Карякин заметил новое событие: северокорейские войска.

«Это была огромная толпа, бегущая по полю», — сказал он. «Русские так не делают, они передвигаются в основном небольшими тактическими группами до трех пехотинцев, от дерева к дереву. Но здесь они бежали всего в 15 метрах друг от друга, в некоторых местах по 140–150 человек. Это было очень заметно».

В то время Россия имела преимущество в живой силе на всей линии фронта, а прибытие северокорейских войск в Курск еще больше изменило баланс в ее пользу, говорит Ли. Северные корейцы быстро адаптировались к условиям, добавил он, став эффективной боевой силой.

К февралю ситуация для ВСУ оказалась все более неприемлемой.

«Становилось все хуже и хуже», — говорит Карякин. Единственная дорога теперь находилась под постоянным обстрелом русских, а медленные и грязные дороги через поля также попадали под обстрел. «Продвижение всегда было 50 на 50, и, к сожалению, не все добирались», — сказал он.

Поражение ВСУ в поселке Свердликово в конце февраля положило начало «самому последнему каскаду событий», сказал Кофман.

Украина начала отвод войск, когда российские войска проникли за украинские линии обороны, пройдя по заброшенному газопроводу., Участвовавший в этой операции российский командир под позывным «Зомби», позже заявил на видео, что 800 российских солдат четыре дня пробирались по 15-километровому туннелю, который был заполнен кислородом и оснащен боеприпасами, продовольствием и даже туалетами.

Ли говорит, что «украинцы будут продолжать сражаться за часть оставшуюся под их оккупацией часть Курщины до последнего – потому что, очевидно, если они перейдут границу, то русские могутт последовать за ними».

По мнению Андрея Загороднюка, бывшего министра обороны Украины, Курская операция «выполнила свою задачу»: она отвлекла элитные российские силы и не позволила им открыть еще один фронт, сказал он.

Но многие сомневаются в том, что выгода перевесила затраты на оборону Украины на восточном фронте. По словам Кофмана, в учебниках истории это вторжение, вероятно, будет рассматриваться как «авантюра».