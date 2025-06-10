Главарь укро-нацистской организации: «Сумы сдавать нельзя – это форпост будущей экспансии на Курск и Белгород»
Нужно изо всех сил оборонять Сумы, чтобы сохранить их как плацдарм для будущего наступления вглубь территорий РФ.
Об этом на канале «Эспрессо» заявил депутат Сумского горсовета, главарь запрещенной в РФ бандеровской ОУН Олег Медуница, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сложно сказать, что в голове у Путина, но я точно знаю, что они ведут в сторону Сум полноценное наступление, и сконцентрировали определённую живую силу и технику достаточно боеспособных частей напротив нашего города.
Но я точно знаю, что Сумы – это Украина, и Сумы нужно оборонять, Сумы нельзя сдавать. Сумы – это почти трёхсоттысячный научный и промышленный центр Украины. Это – форпост Северо-Восточной Украины», – трепался Медуница.
«В конце концов, это форпост нашей будущей экспансии в РФ. Потому что здесь, за границами Сумской области в сторону Белгородской и Курской области находятся наши этнические территории, которые населены украинцами. Поэтому Сумы нельзя сдавать, Сумы нужно оборонять в полную силу», – вещал главарь бандеровцев.
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