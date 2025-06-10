Главарь укро-нацистской организации: «Сумы сдавать нельзя – это форпост будущей экспансии на Курск и Белгород»

Вадим Москаленко.  
10.06.2025 22:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Нужно изо всех сил оборонять Сумы, чтобы сохранить их как плацдарм для будущего наступления вглубь территорий РФ.

Об этом на канале «Эспрессо» заявил депутат Сумского горсовета, главарь запрещенной в РФ бандеровской ОУН Олег Медуница, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно изо всех сил оборонять Сумы, чтобы сохранить их как плацдарм для будущего наступления...

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«Сложно сказать, что в голове у Путина, но я точно знаю, что они ведут в сторону Сум полноценное наступление, и сконцентрировали определённую живую силу и технику достаточно боеспособных частей напротив нашего города.

Но я точно знаю, что Сумы – это Украина, и Сумы нужно оборонять, Сумы нельзя сдавать. Сумы – это почти трёхсоттысячный научный и промышленный центр Украины. Это – форпост Северо-Восточной Украины», – трепался Медуница.

«В конце концов, это форпост нашей будущей экспансии в РФ. Потому что здесь, за границами Сумской области в сторону Белгородской и Курской области находятся наши этнические территории, которые населены украинцами. Поэтому Сумы нельзя сдавать, Сумы нужно оборонять в полную силу», – вещал главарь бандеровцев.

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