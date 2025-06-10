Главарь укро-нацистской организации: «Сумы сдавать нельзя – это форпост будущей экспансии на Курск и Белгород»

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Нужно изо всех сил оборонять Сумы, чтобы сохранить их как плацдарм для будущего наступления вглубь территорий РФ.

Об этом на канале «Эспрессо» заявил депутат Сумского горсовета, главарь запрещенной в РФ бандеровской ОУН Олег Медуница, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сложно сказать, что в голове у Путина, но я точно знаю, что они ведут в сторону Сум полноценное наступление, и сконцентрировали определённую живую силу и технику достаточно боеспособных частей напротив нашего города. Но я точно знаю, что Сумы – это Украина, и Сумы нужно оборонять, Сумы нельзя сдавать. Сумы – это почти трёхсоттысячный научный и промышленный центр Украины. Это – форпост Северо-Восточной Украины», – трепался Медуница.