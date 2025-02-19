Глава МИД Сербии – российским студентам: «Мы никогда не откажемся от русских друзей»

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Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, завершая визит в Россию, прочитал лекцию студентам Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

В ходе разговора с ними он рассказал, что имеются «варианты», как Белграду и Москве минимизировать ущерб от американских санкций в отношении «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Говоря о санкциях против НИС, Марко Джурич заявил, что они не поставят под угрозу отношения между Сербией и Россией.

«Мы не принимаем никого, кто указывает, что нам делать, со времен Святого Саввы у нас была философия, что мы Восток на Западе и Запад на Востоке, что повлияло на наш менталитет. Мы не отказываемся от традиционных дружеских отношений, таких как с Российской Федерацией», – отметил глава внешнеполитического ведомства Сербии.

По его словам, уже сегодня есть варианты, как решить вопрос НИС, сделав ущерб от санкций администрации Байдена минимальным, но их пока нельзя обсуждать публично.

Также русские студенты задали гостю вопрос про Косово, поскольку он восемь лет возглавлял Канцелярию по вопросам Косово и Метохии при правительстве Сербии. Молодых людей интересовали перспективы решения косовского вопроса и будущего сербской диаспоры в крае. На что Джурич ответил, что сербский народ на отторгнутой от Сербии территории страдает от террора со стороны сепаратистской албанской власти Приштины.

«Для нас Косово и Метохия — это часть нашей территории, то, чем мы являемся, наша ДНК», – подчеркнул сербский министр.

В своей лекции Марко Джурич напомнил, что русский царь Николай II Романов защитил небольшую Сербию от Австро-Венгерской империи, вступив в 1914 году в войну. Также он подчеркнул заслуги Красной Армии в освобождении Белграда и Сербии от нацистских захватчиков во Второй мировой войне.