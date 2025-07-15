Глава МИД Франции: Потеряем Украину – попрощаемся с Арменией
Франция не скрывает, что ЕС намерен использовать Армению против России и Ирана.
Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил на конференции независимого глобального аналитического центра Observer Research Foundation, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Посмотрите на географическое положение Армении. Это перекресток, страна, не имеющая выхода к морю, которая расположена между регионами, где находятся два крупнейших кризиса в мире. Поэтому либо нам удастся прийти к мирным политическим решениям этих крупных региональных конфликтов, которые затрагивают весь мир. В этом случае мирный перекресток, который Армения спроектировала и реализовала, станет стимулом к процветанию южно-кавказского региона, а также Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии», – сказал Барро.
При этом он не стал скрывать, что если Армения не справится с возложенной на нее миссией, ее ждут «трения».
«Если мы не сможем вернуть мир в эти регионы (я имею в виду Ближний Восток и Газу с одной стороны, и Украину и Россию – с другой), тогда такие страны как Армения будут расплачиваться за трения, возникающие из-за неуважения принципов территориальной целостности.
Вот почему, то, что происходит на Украине так важно. На карту поставлена не только безопасность ЕС, но и всего континента, в том числе, и Армении», – вещал Барро.
По его словам, ЕС выделил Армении 150 млн долларов на «инфраструктурные проекты».
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