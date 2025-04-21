Власти Германии не осмелились обвинить США в подрыве газопроводов «Северный поток», хотя тогдашний президент Джо Байден открыто предупредил их, что готовит теракт.

Об этом бывший министр по делам Европы и иностранных дел Мальты Эварист Бартоло заявил в интервью Институту изучения нейтралитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, они потеряли контроль и полностью потеряли рассудок. Я имею в виду, что они не отстаивают интересы своей страны, когда кто-то говорит им: я собираюсь остановить ваш трубопровод, вашу линию жизни, а не просто трубопровод. А потом они взрывают его, и ничего не происходит», – сказал Бартоло.

При этом в сомнительном и требующем расследования инциденте с разрывом кабеля связи на дне Балтийского моря страны ЕС безапелляционно обвинили Россию.