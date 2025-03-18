Генерал ВСУ: От перемены Сырских курский провал не исправится

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Происходящее в Курской области – это не провал, «тяжёлый этап», обусловленный тем, что русские собрали достаточно сил для того, чтобы выбить подразделения ВСУ.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал инсайд депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о том, что «генерал-лейтенант Мойсюк Евгений рассматривается в качестве замены Сырскому после провала на Курском направлении». Сейчас Мойсюк занимает должность заместителя министра обороны. После февраля 2022 г. был заместителем Залужного.

«Это этап достаточно тяжёлый, и надо иметь в виду, что враг значительно нарастил потенциал группировки, более 60 тысяч там собрал элитных частей, механизированных, сформировал мощный отряд фпв-дронов на оптоволокне, и всё это в совокупности сработало. Поэтому просто даже [менять] отдельного генерала по этому поводу – это ничего не даст. Ещё при смене Залужного на Сырского я отстаивал позицию, что вопрос не просто поменять генералов, вопрос их ресурсно обеспечить, что, к сожалению, у нас не происходит. До сих пор недоукопмлектованы наши части, до сих пор мы не можем по вооружению, технике и боеприпасам предоставить необходимый ресурс, чтобы остановить продвижение врага», – сетовал он.

«Мойсюка я знаю с 2015-2016 гг., когда принимал участие в боевых действиях на базе бригады, которую возглавлял Мойсюк, я общался. У него уже есть опыт с тех времён, он прошёл большой путь. Но ещё раз, не просто это должно привести к смене очередного генерала, а вопрос в том, как предоставить этому генералу возможности. Это тяжёлое и ответственное задание нашего руководства. И тогда будут принципиально достигнуты новые результаты», – вещал Романенко.

Отметим, позже Гончаренко сообщил, что, по уточнённой информации, Сырский остается на своём посту, кадровых изменений не планируется.