Генерал ВСУ: Нам нужно 60 тысяч новобранцев ежемесячно

Анатолий Лапин.  
14.04.2025 14:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 543
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украине нужно мобилизовать не менее 50-60 тысяч человек, чтобы подготовиться к очередному наступлению.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно мобилизовать не менее 50-60 тысяч человек, чтобы подготовиться к очередному наступлению. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Готовы мы или нет? Тут же вопрос заключается не только в делах военных. Потому что если своевременно не обеспечить вооруженные силы нужным количеством боеприпасов к различным системам огневого поражения, не обеспечить их нужным количеством техники, обученным личным составом, то для нас надо понять, что в первую очередь надо нарастить возможности по призыву личного состава. У нас не 30 тысяч надо в месяц призывать, а хотя бы 50-60, тогда мы сможем создавать резервы и готовить новые подразделения, которые непосредственно будут активно использовать это для наступательных действий при наличии дополнительных бригад.

Я уже не говорю о тех ротациях, которые надо осуществлять постоянно, потому что люди устали, людей мало, а ширина фронта не уменьшилась.

Поэтому экономика, обученные, мотивированные люди, фортификация и профессиональная подготовка как военных, так и политических руководителей на разных участках ответственности – вот задача для нашей страны. Тогда мы можем говорить о готовности или не готовности», – заявил Кривонос.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить