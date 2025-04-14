Генерал ВСУ: Нам нужно 60 тысяч новобранцев ежемесячно
Украине нужно мобилизовать не менее 50-60 тысяч человек, чтобы подготовиться к очередному наступлению.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Готовы мы или нет? Тут же вопрос заключается не только в делах военных. Потому что если своевременно не обеспечить вооруженные силы нужным количеством боеприпасов к различным системам огневого поражения, не обеспечить их нужным количеством техники, обученным личным составом, то для нас надо понять, что в первую очередь надо нарастить возможности по призыву личного состава. У нас не 30 тысяч надо в месяц призывать, а хотя бы 50-60, тогда мы сможем создавать резервы и готовить новые подразделения, которые непосредственно будут активно использовать это для наступательных действий при наличии дополнительных бригад.
Я уже не говорю о тех ротациях, которые надо осуществлять постоянно, потому что люди устали, людей мало, а ширина фронта не уменьшилась.
Поэтому экономика, обученные, мотивированные люди, фортификация и профессиональная подготовка как военных, так и политических руководителей на разных участках ответственности – вот задача для нашей страны. Тогда мы можем говорить о готовности или не готовности», – заявил Кривонос.
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