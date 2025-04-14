Генерал ВСУ: Нам нужно 60 тысяч новобранцев ежемесячно

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Украине нужно мобилизовать не менее 50-60 тысяч человек, чтобы подготовиться к очередному наступлению.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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