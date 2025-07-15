Где геноцид? Какой Карабах?.. Глава армянского МИД стелется перед турками в угоду Западу

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян радуется возобновлению отношений с Турцией и Азербайджаном, которые исторически были недружественны к его стране.

Об этом он заявил на конференции независимого глобального аналитического центра Observer Research Foundation, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы рады видеть, что турецко-армянский диалог не так проблематичен, как можно было бы предположить. Теперь мы достигли точки, когда единственное, что стоит между настоящим и завтрашним днем, это не полностью завершенное состояние армянско-азербайджанских переговоров и диалога. Мое личное мнение, если нам удастся добиться прорыва в отношениях с Турцией, то этот прорыв окажет влияние на армяно-азербайджанскую нормализацию», – сказал Мирзоян.

Он выразил надежду на то, что когда между странами будут установлены дипломатические отношения, границы откроются – и заработают транспортные коридоры, связывающие Европу с Центральной Азией.

Речь идет о так называемом Среднем (зангезурском) коридоре, который призван помешать созданию коридора Север-Юг между Россией и Ираном.