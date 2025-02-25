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Молдова пытается извлечь максимум из недавно, казалось бы, урегулированного газового кризиса и вынуждает Приднестровье допустить распространение прозападных, прорумынских и антироссийских нарративов на своей территории. Руководство Приднестровья категорически против.

Молдова выдвинула Приднестровью ультиматум: в обмен на пропуск газа Приднестровье должно обеспечить свободу лицеям, работающим по учебной программе Молдовы. Этот ультиматум включает в себя обязательное преподавание школьных предметов, таких как румынский язык и история румын, а также продвижение тезиса о «России – многовековом оккупанте» и ревизию итогов Второй мировой войны. Такие требования отражают стремление Молдовы усилить своё влияние на Приднестровье и интегрировать его в систему радикально-прозападной идеологии.

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Прозападные режимы в Молдове, сменяющие друг друга на протяжении более 30 лет, продолжают продвигать идею пересмотра исторического нарратива. Кишинев стремится стереть историческую память о Советском Союзе как победителе нацизма и навязать западный нарратив, который ставит СССР на одну ступень с нацистской Германией. Согласно этому подходу, активно распространяемому на Украине и в Прибалтике, Сталин и Гитлер якобы были союзниками на раннем этапе Второй мировой войны, а сотрудничество местных банд с нацистами рассматривается как вынужденное, но оправданное для борьбы за независимость малых народов.

Ситуация осложнилась недавно разразившимся скандалом, связанным с новым школьным учебником, который вызывает сильное общественное возмущение на правом берегу Днестра. В учебном пособии для 12 класса, одобренном министерством образования Молдовы, Ион Антонеску, румынский диктатор времён Второй мировой войны и сподвижник Гитлера, изображён в положительном свете. Антонеску был одним из организаторов Холокоста, и его реабилитация в учебных материалах вызвала протесты среди различных общественных групп.

С резкой критикой данного учебника выступила Еврейская община Молдовы и её лидер Александр Билинкис. Они выразили обеспокоенность по поводу попыток минимизировать роль румынских нацистов в Холокосте и выразили надежду на то, что история будет преподаваться объективно и без искажения фактов.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о полной поддержке позиции Еврейской общины Молдовы.

«Мы не допустим, чтобы приднестровским детям преподавали такую историю», – написал он в своём телеграм-канале.

Эти требования о смене нарратива и идеологического курса Приднестровья, в свою очередь, могут стать причиной очередного давления на Тирасполь. Отказ Приднестровья следовать этим указаниям может быть интерпретирован как нарушение договоренности по газу, что станет поводом для нового отключения энергоснабжения в регион. Этот вопрос снова ставит под угрозу стабильность газовых поставок в Приднестровье.

При этом, справедливости ради, следует отметить, что официальное руководство Приднестровья само разгромило историческую научную школу на своей территории, существовавшую ещё с начала 90-х годов. Основатели этой исторической школы профессоры Владислав Гросул и Николай Бабилунга были с громким скандалом уволены из Приднестровского университета, что стало причиной смерти их обоих.

Вместе с тем, сам университет продолжает носить имя Тараса Шевченко, которого убитый киевский писатель Олесь Бузина характеризовал как вурдалака. Памятник «Кобзарю» у стен университета стал местом националистических камланий украинской общественности.

Предложения присвоить университету имя уроженца Тирасполя, выдающегося учёного Николая Зелинского были отвергнуты. Провалившуюся затею с памятником Мазепе у стен Бендерской крепости восполнили памятником «первой европейской конституции» Филиппа Орлика, который приднестровское руководство открывало совместно с тогдашним спикером Верховной рады Николаем Томенко, на фоне протестов приднестровской общественности и искреннего непонимания гостей из России.

Отстаивать свою историческую правду легко, когда у тебя есть прочный мировоззренческий стержень, а не когда ты уподобляешься «трости, ветром колеблемой». И тогда точно не будет страшен никакой газовый шантаж.