Газ по «венгерской схеме» для Приднестровья: надолго ли хватит и что дальше

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Ситуация с газом для Приднестровья, пережившего в январе жесткий энергокризис, понемногу стабилизируется. Голубое топливо с 14 февраля поступает в республику через газопровод «Турецкий поток» и Трансбалканский газовый коридор, в том числе ГТС Украины.

Схема – сложная, в ее утверждении принимали участие ЕС, Венгрия, Молдова, Россия. Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG поставляет газ, закупаемый на европейских биржах, до границы с Республикой Молдова в соответствии с контрактом с АО «Молдовагаз» и получает оплату от компании JNX General Trading L.L.C., зарегистрированной в Дубае.

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«Это достижение стало возможным только благодаря решающему вкладу соответствующих операторов транспортных систем из ЕС, Украины и Молдовы», – говорится на сайте венгерской компании-трейдера.

А президент ПМР Вадим Красносельский за помощь и содействие в преодолении кризиса откровенно поблагодарил Россию, поскольку венгерской поставки удалось добиться «при российской кредитной и функциональной поддержке».

«Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды Министерства энергетики Российской Федерации. От себя лично и от каждого приднестровца выражаю признательность специалистам этого ведомства и должностным лицам Российской Федерации за поддержку приднестровского народа в сложнейшей энергетической ситуации», – написал глава республики в своем телеграм-канале.

Официальный Кишинев дал соизволение на поставку после долгих согласований, которые, как казалось приднестровцам, никогда не кончатся.

«Мы разрешаем этот транзит… Это разрешение правительства, позволяющее жителям Приднестровья получать газ», – заявил премьер Молдовы Дорин Речан.

При этом он выразил сожаление, что не удалось настоять на приятии Тирасполем финансовой помощи Евросоюза. (ЕС предлагал 60-миллионный транш на преодоление энергетического кризиса при соблюдении ряда условий, которые Тирасполь назвал неприемлемыми: доведение тарифов для потребителей до уровня рыночных, исключение из пакета поддержки энергоемких промышленных предприятий и т.д.).

Молдавский политолог Дмитрий Чубашенко кратко, но емко описал суть «венгерской схемы»:

«Удивительно: ЕС, Украина и Молдова объединились, чтобы поставить в пророссийское Приднестровье российский газ за российские деньги».

Полушутя-полусерьезно политолог отмечает, что власти Молдовы, разрешив эту поставку, подпадают под действие статьи 340-прим УК РМ «Сепаратизм», которую сами же и включили в Уголовный кодекс два года назад.

Газ – в обмен на уступки

Для того чтобы схема доставки газа заработала, Тирасполю пришлось выполнить некоторые политические условия Кишинева. Вот они: освобождение нескольких заключенных – граждан Молдовы, ликвидация блокпостов, выставленных на въездах в города и районы Приднестровья в Зоне безопасности после серии терактов в 2022 году, решение проблемы с помещением для подконтрольного Молдове лицея в Рыбнице и подключение молдавского телеканала Moldova 1 к приднестровским кабельным сетям.

Условия для Тирасполя неприятные, но не непосильные. Что касается телевидения, то тут вообще никого ничем не удивишь: в приднестровских цифровых пакетах – телеканалы многих стран, в том числе российские и украинские. Трансляция молдавских каналов, считают некоторые, приднестровцам даже полезна.

«Много еще наивняка среди нас. В розовых очках. Пусть послушают, что и как про них, про нашу республику говорят молдавские чиновники, эксперты и журналисты. Очень полезно будет. Я прямо доплатить готова, чтоб эти каналы подольше транслировали», – написала администратор группы Приднестровье Онлайн в Facebook Наталья Пянковская.

На этом фоне произошла более серьезная неприятность: Молдова с 11 февраля запретила передвигаться по своей территории на автомобилях с водительскими удостоверениями приднестровского образца. Теперь, чтобы обменять права, автовладельцам из Приднестровья придется сдавать экзамен в РМ. Это новое ущемление приднестровцев официальный Тирасполь не прокомментировал.

Половина от потребности

Соглашение о поставках газа через венгерскую компанию – краткосрочное, оно рассчитано до конца февраля. Газ поступает в Приднестровье в объеме 3 млн кубометров в сутки, и этого хватает только для выработки электроэнергии, тепла для жилых домов, социальных объектов, работы малого, среднего бизнеса и критически важных производств. Напомним, до начала 2025 года республика получала транзитом через Украину ежесуточно 5,7 млн кубометров российского газа – этого Приднестровью было достаточно для обеспечения собственных нужд и выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС для правого берега Днестра.

Сейчас в республике по-прежнему отсутствует горячее водоснабжение, а главное – бездействуют промышленные гиганты, простой которых подкашивает республиканский бюджет.

Январский энергокризис ударил по всем секторам, показатели в ряде отраслей промышленности упали на 70%. Просели экспорт, импорт, налоговые платежи, без зарплат остались сотрудники крупных предприятий.

Глава Минэкономразвития ПМР Сергей Оболоник сообщил, что идут переговоры об увеличении объемов поставок газа.

А председатель правительства республики Александр Розенберг призвал потребителей готовиться к повышению тарифов на энергоносители и по возможности использовать альтернативные виды топлива.

«Газ является покупным. Следствием этого является то, что будут пересмотрены соответствующие тарифы. Стоит первоочередная задача, чтобы уменьшить расходы бюджетные и у населения. К следующему отопительному сезону мы уже должны быть готовы, чтобы каждый имел возможность отапливать всеми доступными видами топлива», – заявил премьер.

На социальных объектах тестируют твердотопливные котлы, выпуск которых освоил тираспольский завод «Электромаш». Один из них уже отапливает крупную школу в Каменке – благодаря этому учебное заведение первым вышло с вынужденной дистанционки.

Новые котлы работают без сбоев, и все, казалось бы, неплохо. Но картины с поленницами и кучами угля у школ и больниц навевают тоску. Дело в том, что республика полностью газифицирована, голубое топливо еще 15 лет назад пришло во все населенные пункты Приднестровья, включая села севера республики со сложным горным рельефом. Программа газификации, запущенная в Приднестровье в 1998 году, была общенародным делом, прокладка газопроводов велась при участии российских специалистов с применением новых технологий. Перейти на дрова и уголь для республики – почти как вернуться в каменный век.

Все дело – в большой политике

Пусть кризис до конца не преодолен, но «венгерская схема» позволяет Тирасполю перевести дух и надеяться на поиск дальнейших решений.

Если формула с венгерской компанией будет работать, ее не будут ломать – до выработки ключевых политических решений глобальными игроками, считает политолог Анатолий Дирун.

«Вся эта ситуация – политическая, это не экономика. В центре этого политического вопроса – Украина. Ход переговоров по урегулированию конфликта будет резонировать на Молдову и Приднестровье. В этом контексте будет решаться и газовый вопрос. Возобновление транзита газа с момента остановки боевых действий – политическая и экономическая необходимость, в которой заинтересованы серьезные игроки. Тирасполь и Кишинев стали заложниками большой игры», – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что навязанная извне схема поставки газа – неестественна и невыгодна как для Приднестровья, так и для Молдовы.

«Кишинев и Тирасполь взаимосвязаны в энергетической сфере еще с советских времен. Последние 30 лет эта система неплохо работала – правый берег получал дешевую электроэнергию с левого берега, Приднестровье получало «политический» газ от России, и все на этой схеме только зарабатывали. Геополитическая ситуация, региональная конъюнктура безопасности поменялись – вот и появилась эта сложная неестественная схема», – говорит эксперт.

Каким и с чем выйдет Приднестровье из этого кризиса – покажет время, а пока республика готовится жить в новых, суровых экономических условиях. Кишинев уже объявил, что если Приднестровье решит запустить крупные предприятия и станет закупать газ сверх нынешнего лимита, то такие сделки будут облагаться налогом.