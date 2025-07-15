Фантазёр Трамп становится опасен для Америки – экс-аналитик ЦРУ

Максим Столяров.  
15.07.2025 18:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Украина


У США огромные экономические проблемы, поэтому они не могут продолжать вооружать не то что Украину, но даже союзников по НАТО.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У США огромные экономические проблемы, поэтому они не могут продолжать вооружать не то что...

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«Экономика России не в ужасном состоянии. Россия намеренно замедлила свою экономику. Сейчас она растет на полтора процента, из-за инфляции, которая пришла в страну. В прошлом году рост составил 4,4%, так что они сказали: эй, у нас проблема, мы собираемся принять меры, чтобы с ней справиться, в отличие от США, у нас дела в экономике идут отлично.

Да, наш долг составляет «всего» 36 триллионов долларов. А выплаты по процентам превышают наш оборонный бюджет. Такая сильная страна… Конечно, мы не можем производить достаточно артиллерийских снарядов, чтобы поддерживать Украину», – сказал Джонсон.

«Знаете, что немцы, Франция, их экономика в ужасном состоянии. Ни у кого из них нет роста. Это западное отрицание. И Трамп искренне верит, что Германия, Франция и Великобритания выделят пять процентов своего бюджета на нужды НАТО.

Это просто фантазия. Он живет в выдуманном мире. И это очень опасно, когда у власти находится человек, оторванный от реальности», – добавил он.

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